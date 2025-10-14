عاجل| أبرزهم محمود لاشين: البورصة تنفذ قرار بمنع 47 رجل أعمال من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم

صدر اليوم، الثلاثاء، الموافق 14 أكتوبر 2025، تعميم جديد من البورصة المصرية يستند للقرار رقم (192) لسنة 2025، تم توجيهه إلى جميع شركات السمسرة والأعضاء بالسوق، والذي قضى بمنع 47 رجل أعمال أبرزهم رجل الأعمال محمود لاشين، من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم.

وجاء في التعميم أن القرار يشمل جميع الأصول، والحسابات البنكية، والأموال المنقولة وغير المنقولة، والأوراق المالية، الخاصة بالأشخاص المدرجين بالقائمة، سواء كانت مملوكة لهم بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأعلنت البورصة المصرية أن التنفيذ الفوري للقرار هو أمر واجب، وأحاطت جميع شركات الوساطة والأطراف العامة في سوق المال، الامتناع عن أي تعاملات مالية أو نقل ملكية تتعلق بالأسماء المشمولة بالمنع، وذلك يتضمن عمليات البيع أو الشراء أو الرهن أو التحويل.

ويعتبر رجل الأعمال محمود لاشين، من أبرز المستثمرين في أسواق المال خلال السنوات الأخيرة، كما شغل مناصب تنفيذية في العديد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

وتجدر الإشارة إلى أن القرار يأتي في إطار الدور الرقابي للبورصة في متابعة التعاملات داخل السوق وحماية حقوق المستثمرين من أجل ضمان الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لسوق التداول والحوكمة المالية والشفافية.

وأكدت البورصة في البيان الصادر عنها اليوم أن المنع هو إجراء احترازي تنظيمي إلى حين الانتهاء من التحقيقات والمراجعات الخاصة بالموضوع محل القرار رقم (192) لسنة 2025.