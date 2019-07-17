طريقه لتفتيح البشرة سريعاً

تحاول الكثير من البنات والفتيات وتسعي جاهده لتفتيح لون بشرتها وتنقيتها من أي عيوب لتصبح ناعمه مثل بشره الأطفال ونقيه وصافيه وناصعه البياض كالثلج، ولأننا نعلم جميعا أن اسمرار لون البشرة نتيجة التعرض للهواء والأتربة وأشعة الشمس وأيضا التلوث البيئي وسبب استخدام أدوات التجميل بطريقه معتاده يوميا فهذا يرهق البشرة ويجعلها مجهده ودائما غير نقيه وليست صافيه ولذلك أصبحت الفتيات اليوم تريد وتتساءل كيف أن تكون البشرة جميله وطبيعيه دون اللجؤ لأدوات التجميل لذلك قررنا اللجؤ لدكاترة الجلدية والتجميل واستشارتهم في الأمور الطبية وأكدوا أن احسن الوصفات تعطي نتيجة مذهله وسريعه هي التي تلجأ لوصفات منزليه واستخدام كل المكونات الطبيعية سنتعلم وصفه الحليب السائل والأرز المطحون .

خلطه الحليب السائل و الأرز المطحون

يحتوي الأرز علي كميات كبيره ووفيره من الجلوكوز الذي يجعل البشرة مكافحه لأمراض الشيخوخة وتحارب علامات التقدم في السن لأنة يحمي البشرة من الأشعة الفوق بنفسجية الضارة ولذلك هذه الخلطة تعتبر أساسية عند فتيات اليابان والصين لذلك بشرتهم اكثر إشراقا ونضاره وحيويه غير أنها لاتتاثر بأشعة الشمس فلنتعلم طريقه عمل الوصفة.

المكونات

1- نصف كوب من الأرز

2- اربع أو خمس معالق كبيره من الحليب السائل

طريقه التحضير وكيفيه الاستعمال

1- نبدأ بطحن الأرز جيدا حتي يصبح ناعم كالدقيق

2- نقوم بسكب أو وضع الحليب علي الأرز بطريقه مستمره والتقليب الهادي حتي نحصل علي عجينه ناعمه .

3-نقوم بتوزيع العجينة علي الوجه جيدا ماعدا منطقه تحت العين ونتركها لمده 15 دقيقه فقط

4- نقوم بغسل الوجه بالماء الساخن حتي يجف جيدا

5- بعد الانتهاء من عمل ماسك الأرز بالحليب نقوم بدهن الوجه بماء الورد.

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