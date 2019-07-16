طريقه عمل الكفتة مثل الحاتي

كفته الحاتي من الوجبات الرئيسية واللذيذة التي يشتهيها كل بيت مصري ويعشقها، وتتفنن أمهاتنا والزوجات وربات البيوت في عمل الكفتة بسر وطريقه مختلفه عن الأخري وتعتبر الكفتة من أجمل وأشهي الأصناف المعروفة لدي الحاتي والمطاعم ومعروف أن لها طعم مميز ودائما وراء كل أكلة سر وكل طبخه نفس مميز ولذلك كفته الحاتي هنعرف السر الموجود فيها وحلاوة الطعم ومذاق افضل، وأيضا هناك الطعم الرائع الذي لايمكن الاستغناء عنه في كل بيت مصري ويزال محتفظ بالطبق الرئيسي للمائده في كل مناسبه أو أعياد وعزومات للغير ويليه الطبق الثاني وهو الكفتة ولكن الطبق الأصلي في العيد والمناسبات وهو فته اللحم مثل المطاعم

مكونات كفته الحاتي

1- نص كيلو لحم مفروم

2- 2 بصله مفرومه ومعصوره احتفظي بمياه البصل

3- نص كوب من عصير الطماطم

4- معلقه واحده من بهارات اللحم

5- معلقه فلفل اسود

6- ملح ورشه زعتر

7- يفضل أن يفرم مع جميع المكونات التالية جزء من الليه أو الدهن.

طريقه عمل كفته الحاتي

1- اخلطي كل المكونات سوا ماعدا ماء البصل وماء الطماطم.

2- بعد الخلط جيدا ضعي الخليط فالثلاجة لمده عشر دقائق.

3- والأفضل من ذلك أن تضعيها في ألتلاجه لمده يوم كامل.

4- ثم شكلي الكفتة إلي أسياخ خشبيه.

5- غمسي ايدك بخليط من ماء البصل والطماطم.

6- ابدأ في توليع الفحم أو توليع الفرن.

7- وحين الانتهاء من تسويتها اشعلي الفحمة وضعيها في ورقه الفويل ومدهونه سمنه وسترين الطعم الرائع بالشوي علي الفحم وياجمال الطعم والرائحة، ويمكنكم تجربه الطبق الرائع لطريقه عمل فته اللحم بالخل والتوم .