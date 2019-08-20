طريقة عمل الطحينة أنضف من المحلات نعرضها تلبية لرغبات ربات البيوت من متابعى موقعنا الكرام وخاصة أنهم لايفضلون تناولها من المطاعم أو شرائها مغلفة ويرغبون معرفة طريقة عمل الطحينة في البيت لأنها تدخل في العديد من الأكلات كما أن سلطة الطحينة تعد من أشهر المقبلات في الدول العربية بجوار المشويات، ولأن المكون الأساسى للطحينة هو السمسم فهي غنية بالكثير من الفيتامينات اللازمة لجسم الإنسان ويجب تحضيرها بالبيت لضمان سلامتها، وهو ما نقدمه لكل متابعينا في هذا الموضوع بخطوات بسيطة حتى يستطيع الجميع إعداد الكثير من الأطباق وسلطة الطحينة كما يريدون تناولها بكل سهولة.

مكونات الطحينة

مكونات الطحينة بسيطة وقليلة ومتوفرة في كل مطبخ وبالتالي طريقة عمل الطحينة غير مكلفة على الإطلاق، إليكم مكونات الطحينة على النحو التالي:

250 جرام من السمسم المحمص. ربع ملعقة صغيرة من الملح. 125 جرام من دقيق القمح. 125 مل من زيت الذرة.

ويمكنكم مضاعفة مكونات الطحينة حسب الكميات التى ترغبون تحضيرها مع الحرص عند زيادة المكونات تكون جميعها بنسب متساوية.

طريقة عمل الطحينة

في البداية تنقي الشوائب الموجودة في السمسم، ثم يضع في مقلاة على نار درجات حرارتها متوسطة.

عليكى عزيزتى تقليب السمسم دون استخدام الزيت من أجل تحميصه.

عندما يتغير لون السمسم، أطفئ النار واتركيه حتى يبرد.

طحن السمسم المحمص في الخلاط الكهربي.

عندما يصبح قوام السمسم ناعم، ضعيه وعاء عميق.

يضاف إليه الدقيق ثم تقليبهم جيدًا حتى تحصلين على خليط متجانس.

بعد ذلك تضعن السمسم مع الدقيق مرة ثانية في الخلاط الكهربائي، ويضاف إليهم الملح، وزيت الذرة بشكل تدريجى مع الخفق السريع.

وبعد الانتهاء من الخفق تحصلين على الصحينة مزيج متجانس.

إذا كان القوام الجامد يمكنك التخفيف بإضافة قليل من زيت الذرة حتى الحصول على القوام المناسب

تلك كانت طريقة عمل الطحينة في البيت أنضف من المحلات ولاتاخذ سوا دقائق معدودة وبعد ذلك يمكنكى استخدامها فى عمل سلطة الطحينة أو من إدخال في الأكلات وفق رغبتك.