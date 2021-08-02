صور حصرية لفئات العملات البلاستيكية الجديدة ومعلومات قد تسمعها للمرة الأولى حولها

اكتسحت الصور الخاصة بالعملات البلاستيكية الجديدة مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وتويتر كما أن الناس حرصوا تمام الحرص على مشاركة تلك الصور فينا بينهم على مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة عند كل فرد فينا مثل واتس آب وفيسبوك ماسنجر، ولم يكتف الناس بذلك بل أن البعض أبدى رأيه حول بعض فئات العٌملات الجديدة واصفين إياها بغير اللائقة بالثقافة المصرية وقيم المجتمع، وفي هذا المقال نقدم لكم الصور الخاصة بجميع العٌملات البلاستكية الجديدة التي اكتسحت صورها مواقع التواصل الاجتماعي ولم يعلم الناس بعد ما اذا كانت الصور المتداولة حقيقية ام غير حقيقية وخصوصاً أن العديد من المصممين قاموا بمشاركة صور مقترحة للعملات من وحي عملهم الخاص، واعتمد الكثير من الناس فكرة أن تلك الصور أصلية ومعتمدة من قبل الحكومة المصرية.

وكان البنك المركزي المصري قد اعتمد ورقتين جديدتين فقط، ومن بين جميع العملات الأخرى اعتمد البنك المركزي عملة الـ 10 والـ 20 كفئات بلاستيكية جديدة، وقال نائب محافظ البنك المركزي أن العملة الجديدة من فئة الـ 10 جنيه لن تلغي العملة القديمة وسيظل التعامل بها قائماً لمدة 5 سنوات بعد الآن، وقال السيد المحافظ أن العملات الورقية سينتهي التعامل بها بعد 5 سنوات من الآن تقريباً، وتمثل عملات البلاستيك الجديدة نقلة نوعية بالنسبة للاقتصاد المصري، وسيكون التعامل الرسمي بعد طرح العملات شاملاً فئة الـ 10 جنيهات فقط ولن يتم طرح العملة الأخرى من فئة الـ 20 جنيه الآن.

ويذكر بأن العملات الجديدة من فئتي الـ 10 والـ 20 جنيهاً ستكون مصنوعة من مادة البوليمر الصديقة للبيئة، ومادة البوليمر هي المادة التي تُستخدم في صناعة أغلبية العملات الأوروبية مثل اليورو والفرنك السويسري وكذلك عملة الكرون المعمول بها في كل من النرويج والسويد.

وتظهر في الصورة أدناه عملة الـ 20 جنيه الجديدة والتي حام حولها الجدل مؤخراً بخصوص الألوان التي يظهر بها مسجد السلطان محمد علي على الرغم من أن الألوان التي ظهر بها مسجد محمد علي تعتبر من ألوان التصميم الأساسية المستخدمة في تصميم العديد من العملات حول العالم.

وفي هذه الصورة نشاهد عملة الـ 10 جنيهات الجديدة والتي سيتم العمل بها قريباً، ويظهر في ورقة الـ 10 جنيه مسجد الفتاح العليم في العاصمة الإدارية الجديدة والذي تم بناءه بأمر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 ويعتبر واحداً من بين أكبر المساجد في الوطن العربي والعالم.