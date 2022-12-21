صندوق الاستثمار السعودي يستحوذ على 30% من “تبريد”

صرحت الشركة الوطنية للتبريد المركزي “تبريد” الإماراتية بأن صندوق الاستثمار العام السعودي، استحوذ على 30% في شركة “تبريد السعودية”، وقالت الشركة بحسب “العربية.نت”، أنها استحوذت على أسهم إضافية في شركة “تبريد السعودية” من مجموعة المطلق للاستثمارات الصناعية بمبلغ قدره 54.6 مليون ريال، وذلك من خلال عملية طرح خاص للأسهم، لكن أوضحت الشركة بأن الصفقة تخضع للإجراءات المعتمدة حسب الأصول وفقا للاتفاق الذي تم التوقيع عليه.

الهدف هو توحيد الحصص

وقالت الشركة الوطنية “تبريد” الإماراتية، أن الهدف من هذه الصفقة هو توحيد حصص “تبريد” الحالية في “تبريد السعودية”، والمزود لخدمات تبريد المناطق السعودية بنسبة 21.8%.

وكانت وكالة بلومبرج في وقت سابق، قد ذكرت أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي دخل في مباحثات لشراء حصة في شركة “تبريد” السعودية التابعة لتبريد الإماراتية، وذلك بمقابل 250 مليون دولار.

وتمتلك شركة “تبريد” الإماراتية حصة 28% في “تبريد” السعودية، وذلك مع مساهمين آخرين مثل مجموعة المطلق، وصندوق للبنية التحتية تابع للبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى Vision Invest.

وتأكيدا على التزامها بمتطلبات الإفصاح والشفافية، قالت “تبريد”، أنها سوف تعلن في أقرب وقت ممكن عن تفاصيل عملية الاستحواذ الأخيرة لهيئة الأوراق المالية والسلع، وكذلك سوق دبي المالي، وأكدت على أن جميع الإفصاحات التي تتعلق بجميع المعاملات الجوهرية ستتم في السوق عقب الانتهاء منها مباشرة.

جدير بالذكر أن حصة شركة تبريد الإماراتية تراجعت بعد تلك الصفقة إلى نسبة 21.8%.