بعائد ربع سنوي.. تفاصيل طرح صكوك مصرف الراجحي من الشريحة الاولى

أعلن مصرف الراجحي خلال الساعات الماضية، عن بدء الطرح والاكتتاب في صكوك من الشريحة الأولى مقدرة بالريال السعودي، وحظي هذا الطرح باهتمام كبير لدى الكثير من المواطنين في كافة أنحاء المملكة، لاسيما وأنه يوفر عائد يبلغ نسبته 5.5% ثابتة سنويًا، تُدفع على أساس ربع سنوي أي كل 3 شهور، بالإضافة إلى تحديد قيمة الإصدار المبدئي.

صكوك مصرف الراجحي من الشريحة الاولى

أما عن تفاصيل العرض الجديد من مصرف الراجحي، فيبلغ قيمة الإصدار 4 مليارات ريال سعودي، ومتاح التسجيل فيه من الآن حتى نهاية 10 نوفمبر 2022، كما يبلغ سعر طرح الصك 1000 ريال، بحد أدنى 5 صكوك للاكتتاب، وبقيمة اسمية تبلغ 5000 ريال سعودي، مع إتاحة الحصول على الصكوك أيضًا لجميع مواطني المملكة، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي واعتباري في أي ولاية قضائية يكون فيها طرح الصكوك نظاميًا.

ضوابط الحصول على الصكوك

من يريد الشراء عليه تقديم نموذج طلب شراء المستثمر مكتمل بشكل صحيح.

التقديم من خلال الوسائل المتاحة لدى الجهات المستلمة.

يُمكن التقديم عبر الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي.

الجهات المستلمة لقيمة الصكوك

مصرف الراجحي. البنك الأهلي السعودي. مصرف الإنماء. البنك العربي الوطني. البنك السعودي الفرنسي. الجزيرة كابيتال. بنك الرياض. بنك البلاد.

جدير بالذكر أن شراء الصكوك يخضع لاستيفاء الشروط والأحكام الواردة في نموذج طلب شراء المستثمر، ولا يوجد لها تاريخ انتهاء صلاحية، مع إمكانية استردادها من قبل البنك بعد 5 سنوات، على أن يتم توفير دخل ثابت وبشكل دوري منها كل ثلاثة شهور.