هل اكتتاب صكوك مصرف الراجحي حلال ومتوافق مع الضوابط الشرعية وما هي الجهات المستلمة

أعلن مصرف الراجحي عبر مجموعة تداول السعودية أنه تم تحديد قيمة الإصدار الخاص بالطرح بشكل مبدئي على أن تكون 4 مليارات ريال سعودي، كما سوف يتم تحديد قيمة الإصدار بشكل نهائي وهذا بعد الانتهاء من فترة الطرح.

صكوك مصرف الراجحي للشريحة الأولى المقوّمة

صرح مصرف الراجحي اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022 بدء طرح الصكوك للشريحة الأولى والتي تشمل الأفراد والمؤسسات، ومن المقرر أن تستمر فترة الطرح حتى يوم 10 نوفمبر من الشهر القادم.

الجهات المستلمة للاكتتاب

وبحسب تصريحات مصرف الراجحي التي أعلن عنها في ملف الشروط والأحكام المشار إليه في الجدول التالي، فقد حدد الجهات المستلمة للطرح وهي كالتالي:

بنك الأهلي السعودي.

البنك العربي الوطني.

البنك السعودي الفرنسي.

مصرف الإنماء.

بنك الجزيرة كابيتال.

مصرف الراجحي.

بنك البلاد.

بنك الرياض.

الشروط والأحكام لطرح صكوك مصرف الراجحي

موعد بداية الإصدار يوم الأحد 30 أكتوبر 2022 موعد نهاية فترة الاكتتاب يوم 10 نوفمبر 2022 نوع الطرح صكوك للشريحة الأولى مقوّمة بعملة الريال السعودي الفئات المستهدفة الأشخاص العاديين الذين يتمكنوا من الاكتتاب في الصكوك، سواء كانوا سعوديين، أو في أي ولاية قضائية بها إمكانية طرح الصكوك. قيمة الطرح سوف تُحدد بحسب السوق وظروف الطرح سعر الطرح ألف ريال سعودي للصك القيمة الاسمية ألف ريال سعودي للصك الحد الأدنى للطرح خمسة صكوك، والتي تُعد قيمتها 5 آلاف ريال سعودي نسبة عائد الصك من المقرر أن تكون 5.55% سنويا مدية الاستحقاق دائمة الجهات المسؤولة شركة الراجحي المالية والتي تُعد المستشار المالي ومدير الاكتتاب. شروط الاسترداد يحق للمصرف استرداد الصكوك وهذا تبعا للشروط التي أعلنت عنه في ملف الشروط والأحكام

حكم صكوك مصرف الراجحي

تُعد صكوك مصرف الراجحي هي أوراق مالية متوافقة تماما مع الضوابط الشرعية الإسلامية، كما لا يوجد لها تاريخ استحقاق ويمكن أن يتم استردادها بعد خمسة سنوات، ويعد الغرض الأساسي لهذه الصكوك هو تعزيز القدرات المالية للمؤسسات للتوسع في الأعمال والمشاريع التي تقوم بها، كما تُعد الصكوك هي إحدى أدوات الاستثمار التي تساعد بشكل كبير في ضمان دخل ثابت بشكل دوري.