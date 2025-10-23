صفقة تاريخية لقناة السويس.. مصر توقع اتفاقًا بـ2 مليار دولار لإنشاء مجمّع بتروكيماويات ضخم في العين السخنة

في خطوة اقتصادية كبرى تعد من أبرز إنجازات عام 2025، أعلنت هيئة قناة السويس توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بقيمة 2 مليار دولار مع شركة Anchorage Investments لإنشاء مجمع ضخم للبتروكيماويات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة.

يأتي هذا المشروع ضمن خطة الدولة لتحويل المنطقة إلى مركز صناعي عالمي في مجال الطاقة والصناعات التحويلية، بهدف تعزيز الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة.

تفاصيل الاتفاق بين هيئة قناة السويس وAnchorage Investments

وقعت هيئة قناة السويس الاتفاق الرسمي يوم 22 أكتوبر 2025 بحضور مسؤولين مصريين وقيادات الشركة المنفذة.

المرحلة الأولى من المشروع تتضمن إنشاء مجمع متكامل لإنتاج مادة البولي بروبلين إلى جانب إنتاج الهيدروجين كمنتج ثانوي، بينما تشمل المرحلة الثانية توسعة كبرى بقيمة 4.5 مليار دولار لزيادة خطوط الإنتاج وتعزيز القدرة التصديرية.

أهداف المشروع وتأثيره على الاقتصاد المصري

المشروع يمثل خطوة مهمة في استراتيجية الدولة لتوسيع قاعدة التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

ومن المتوقع أن يسهم في خلق أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط الصناعات التكميلية المرتبطة بالبتروكيماويات والتغليف، وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب رفع مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز استثماري واعد.

موقع استراتيجي يعزز مكانة قناة السويس العالمية

اختيار موقع العين السخنة جاء لتميزه بموقعه القريب من الممر الملاحي لقناة السويس، ما يتيح سهولة في النقل والتصدير.

كما تستفيد المنطقة من بنية تحتية متطورة تشمل الموانئ والطرق والخدمات اللوجستية، ما يجعل المشروع خطوة مهمة نحو تحويل المنطقة إلى مركز صناعي عالمي.

توقيت استراتيجي ورسالة للمستثمرين

تأتي الصفقة بعد القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومصر التي ركزت على الاستثمار والطاقة، ما يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.

ويرى محللون أن هذه الخطوة ترسل رسالة واضحة للمستثمرين بأن مصر ماضية في تنفيذ خطتها لتوسيع قاعدة الصناعة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

بهذا الاتفاق، تدخل هيئة قناة السويس مرحلة جديدة من التنويع الاقتصادي تتجاوز الاعتماد على عائدات الملاحة، لتصبح منصة صناعية واستثمارية شاملة.

ومع اكتمال المشروع، يتوقع أن تتحول المنطقة الاقتصادية إلى محرك رئيسي للنمو الصناعي في مصر وأن تجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة.