صعود بورصة الأردن بنهاية تداولات اليوم
أنهت البورصة الأردنية تعاملاتها اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.13%، عند مستوى 2428.12 نقطة.
ووصلت كمية الأسهم المتداولة 4.1 ملايين سهم، بقيمة إجمالية نحو 4.2 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2939 صفقة.
أنهت البورصة الأردنية تعاملاتها اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.13%، عند مستوى 2428.12 نقطة.
ووصلت كمية الأسهم المتداولة 4.1 ملايين سهم، بقيمة إجمالية نحو 4.2 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2939 صفقة.
بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو