أخبار إقتصادية

صعود بورصة الأردن بنهاية تداولات اليوم

آياتي خيري

أنهت البورصة الأردنية تعاملاتها اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.13%، عند مستوى 2428.12 نقطة.

بورصة الاردن

مقر بورصة الاردن _ مصدر الصورة: الأهرام

ووصلت كمية الأسهم المتداولة 4.1 ملايين سهم، بقيمة إجمالية نحو 4.2 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2939 صفقة.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of آياتي خيري
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل