صعود الذهب إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر بدعم توقعات خفض الفائدة الأمريكية

ارتفاع ملحوظ ساد أسواق المعادن الثمينة مع بداية سبتمبر، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة منذ الربع الثاني من العام. ويأتي هذا الأداء وسط ترقب واسع لقرارات السياسة النقدية الأمريكية، ما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الأصول الآمنة وعلى رأسها المعدن الأصفر والفضة.

حركة الأسعار اليوم

سجل المعدن الأصفر في المعاملات الفورية زيادة نسبتها 0.8% ليبلغ 3475.72 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 02:38 بتوقيت جرينتش، وهو المستوى الأعلى منذ 23 أبريل الماضي. كما صعدت العقود الآجلة الأمريكية تسليم ديسمبر بنسبة 0.9% لتصل إلى 3546.10 دولارًا للأوقية.

أما الفضة فقد تجاوزت حاجز 40 دولارًا للأوقية للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، في مؤشر على قوة الزخم الاستثماري في أسواق المعادن.

مقارنة بمستويات سابقة

خلال الأسبوع الماضي تراوحت الأسعار بين 3410 و3440 دولارًا للأوقية، أي بزيادة تقارب 2% منذ بداية الأسبوع الحالي.

وعلى أساس شهري، ارتفع المعدن النفيس من متوسط مستويات بلغت 3360 دولارًا للأوقية في أغسطس إلى مستوياته الحالية، محققًا مكاسب تفوق 3%.

انعكاسات قرارات الفيدرالي على المعادن

عادة ما يشكل قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن الفائدة عاملًا رئيسيًا في تحركات أسواق المعادن. فخفض الفائدة يؤدي إلى تراجع العوائد على الدولار والسندات، مما يزيد من جاذبية الأصول الآمنة، بينما الرفع يضغط على الأسعار بفعل قوة العملة الأمريكية.

آراء خبراء السوق

محللون في بنك “إيه إن زد” (ANZ) أكدوا أن “الرهانات على خفض الفائدة هذا الشهر عززت ثقة المستثمرين ودعمت موجة الصعود الحالية”.

وكالة “رويترز” أشارت إلى أن “استمرار ضعف الدولار وتزايد توقعات التيسير النقدي يمنحان دفعة قوية لأسواق المعادن، خاصة الفضة والمعدن الأصفر”.

توقعات مستقبلية

يتوقع خبراء أن تواصل الأسعار منحناها الصعودي إذا ما أقدم الفيدرالي الأمريكي بالفعل على خفض الفائدة، مع احتمالية اختبار مستويات جديدة أعلى من 3500 دولار للأوقية خلال الأسابيع المقبلة.