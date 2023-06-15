شعبة الذهب: استمرار الانخفاض التدريجي في أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

هبطت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم مقارنة بأمس في أسواق الصاغة في ظل تذبذب عالمي اليوم 14/6/2023، ويهتم الكثير من المصريين بعرفة أسعار الذهب بسبب استخدامه في الحلي والزينة والتجارة العالمية.

جرام الذهب عيار 21:

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم ليسجل 2285 جنيها، وبذلك يكون الانخفاض بقيمة 5 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل 2611 جنيها في نهاية اليوم الأربعاء.

سعر الذهب عيار 18:

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 بعد الانخفاض 1958 جنيها.

سعر الجنيه الذهب:

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 18280 جنيها.

يترقب الكثير من رجال الأعمال والشركات الكبرى، قرار البنك الفيدرالي الأمريكي يوم 18 يونيو 2023، لتحديد سعر الفائدة وما يترتب عليها من ارتفاع أسعار الذهب عالميا ومحليا، وتذبذب سعر صرف العملات الأجنبية.