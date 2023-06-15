أخبار إقتصادية

شعبة الذهب: استمرار الانخفاض التدريجي في أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

علي محمود سيد

هبطت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم مقارنة بأمس في أسواق الصاغة في ظل تذبذب عالمي اليوم 14/6/2023، ويهتم الكثير من المصريين بعرفة أسعار الذهب بسبب استخدامه في الحلي والزينة والتجارة العالمية.

- صورة 3 - #أخبار_مصر | #أسعار_الذهب | #الذهب_اليوم

جرام الذهب عيار 21:

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انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم ليسجل 2285 جنيها، وبذلك يكون الانخفاض بقيمة 5 جنيهات.

- صورة 1 - #أخبار_مصر | #أسعار_الذهب | #الذهب_اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل 2611 جنيها في نهاية اليوم الأربعاء.

سعر الذهب عيار 18:

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 بعد الانخفاض 1958 جنيها.

سعر الجنيه الذهب:

- صورة 2 - #أخبار_مصر | #أسعار_الذهب | #الذهب_اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 18280 جنيها.

يترقب الكثير من رجال الأعمال والشركات الكبرى، قرار البنك الفيدرالي الأمريكي يوم 18 يونيو 2023، لتحديد سعر الفائدة وما يترتب عليها من ارتفاع أسعار الذهب عالميا ومحليا، وتذبذب سعر صرف العملات الأجنبية.

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علي محمود سيد

علي محمود سيد، قارئ وكاتب ومهتم بالأخبار العالمية والمحلية

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