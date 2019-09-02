شروط التسجيل كفرد مستقل لدى برنامج “حساب المواطن”

تسأل أحد المواطنين “كيف أستفيد من حساب المواطن وما هي الشروط؟”، وكان قد أكد برنامج حساب المواطن أنه يستطيع أي فرد سواء كان ذكراً أو أنثى التسجيل كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 عاماً وحتى 24 عاماً، والهدف من برنامج حساب المواطن، زيادة كفاءة دعم الحكومة للمواطنين بشكل مباشر، وذلك من أجل التخفيف من الثار الناتجة عن الإصلاح الإقتصادي.

شروط التسجيل في حساب المواطن كفرد مستقل

تحدث برنامج حساب المواطن عبر صفحته الرسميه على تطبيق “تويتر”: أنه لا بد من إرفاق بعض المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية: صك ملكية، أو سكن الجامعة، أو كليات عسكرية أو حربية، أو معهد الإدارة، أو عقد الإيجار الموحد، أو فاتورة كهرباء باسم من يحاول التسجيل كفرد مستقل.

الشروط الأهلية التي صرح عنها برنامج حساب المواطن كالتالي:

أن يوم المستفيد سعودي الجنسية.

أن يكون مقيم بشكل دائم بالمملكة العربية السعودية، لا يقيم خارج المملكة أكثر من 90 يوم خلال العام.

أن لا يكون المسجل موجود في أي دور الإيواء الحكومية أو السجن.

أن تتوافق بيانات المسجل مع البيانات الموجوده لدى الجهات المتخصصه لديهم.

تكون قيمة الدعم من برنامج حساب المواطن على حسب دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين.

نتائج صدور الأهلية لدفعة شهر سبتمر 2019

أعلن برنامج حساب المواطن في وقت سابق، عن صدور النتائج الأهلية لدفعة 22 لشهر سبتمر، حيث يتمكن المستخدم التحقق من الأهلية من خلال الدخول على الصحفة الألكترونية للبرنامج، كما وما زالت عمليات التسجيل للدفعة 23 لإستحقاق شهر أكتوبر القادم.