شركة jbs البرازيلية تُعلن إنشاء مزرعة إنتاج لحوم ودواجن بالقصيم

أعلنت شركة jbs البرازيلية عن نيتها إنشاء أكبر مزرعة إنتاج لحوم ودواجن في المملكة العربية السعودية، حيث من المنتظر أن تصل استثمارات تلك المزرعة إلى 2 مليار دولار، فيما سيتم إقامة تلك المزرعة في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية.

مصنع إنتاج لحوم ودواجن في القصيم- صحيفة العربية

تعد شركة jbs البرازيلية من أكبر شركات العالم في إنتاج اللحوم والدواجن، فيما أشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن السوق السعودي من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط في استهلاك اللحوم والدواجن، لذلك وقع عليها الاختيار من أجل إنشاء ذلك المشروع، فيما لن يقتصر الأمر على السوق السعودي، وإنما ستتوسع الشركة في التصدير للأسواق المجاورة للمملكة.

شركة "JBS" البرازيلية للدواجن: نخطط لإنشاء مزرعة في القصيم باستثمارات قد تصل إلى ملياري دولار. (الاقتصادية) — هاشتاق السعودية (@HashKSA) January 18, 2024

أشار تقرير لصحيفة العربية السعودية أن شركة جي بي اس البرازيلية تمتلك أعمال في القارات الستة حيث تمتلك أعمال في 100 دولة حول العالم، فيما وصلت أرباح الشركة إلى 116 مليون دولار بالربع الثالث.

فيما أكد مدير الشركة إلى أنهم تلقوا العديد من المحفزات من أجل الاستثمار في السوق السعودي، حيث جرت مباحثات بين الشركة وعدد من المسؤولين بالمملكة من بينهم وزير الاستثمار خالد الفالح على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي.