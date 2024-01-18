شركة مملوكة لنجيب ساويرس تنقب عن الذهب بالصحراء المصرية

وقعت وزارة البترول المصرية عقدين للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية مع شركتين كندية وبريطانية وهما شركتي آخ غولد “Akh Gold” البريطانية وأتون ريسورسز الكندية.

وقالت الوزارة في بيان لها ، يوم الأربعاء، إن الحقل الأول مع آخ غولد يتعلق بالتنقيب عن الذهب على مساحة حوالي 350 كيلو متر مربع بمنطقتي بئر أسل وجبل الميت بالصحراء الشرقية في مصر.

وحصلت شركة فوز البريطانية المملوكة للملياردير المصري نجيب ساويرس بالمزايدة العالمية للبحث عن الذهب بجولتها الأولى العام الماضي2023 .

ووقعت الوزارة أيضًا عقدًا للتنقيب عن الذهب في منطقة أبو مروات بالصحراء الشرقية مع شركة أتون ريسيورسز الكندية.

لذلك بعد التأكد من أن الشركة الكندية تؤكد تجاريًا للذهاب إلى منطقة غرب ورودين الواقعتين بامتياز أبو مروات على مساحة تصل إلى 58 كيلومترًا مربعًا، وفقًا للبيان.

مناقصات الذهب المصرية

أطلقت مصر الجولة الأولى من أول ميزة للتنقيب عن الذهب في عام 2019، بعد تعديل قانون المعادن في مصر وينص على تحصيل الضرائب ورسوم الاستئجار بدلًا من المشاركة في الإنتاج.

وفي العام الماضي، وفي النهاية تقدمت 4 شركات إنجليزية وكندية ومصرية بالجولة الثانية من أول ميزة للتنقيب عن الذهب في 8 مناطق بصحراء مصر الشرقية، وكانت من بين الفائرين “آخ غولد” البريطانية.

بينما في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، حدث استثمار للتنقيب عن الذهب مع شركة لوتس غولد الكندية باستثمارات تصل إلى حوالي 2.5 مليون دولار.

وصرحت الحكومة إن هناك حاجة إلى زيادة المساهمة في جهود التجريف المحلية للبلاد من 1% حاليًا إلى 5% بحلول عام 2030.