شركة أكسالتا Axalta تستحوذ على شركة Capital Paints في الإمارات

كشفت الشركة العالمية الرائدة في الطلاء السائل ومسحوق (أكسالتا) اليوم أنها قد دخلت في اتفاقية نهائية للاستحواذ على كابيتال دهانات LLC، وسوف تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لصناعة مسحوق الطلاء بالحرارة متخصصة في مسحوق الطلاء المعمارية، حيث تخضع الصفقة للموافقات التنظيمية المطلوبة وشروط الإغلاق المعتادة الأخرى، ومن المتوقع أن يتم إغلاقها في الربع الرابع من عام 2019.







لم يتم الكشف عن الشروط المالية للمعاملة، وقال سوبرز سيثي نائب الرئيس والرئيس “من خلال هذا الاستحواذ، ستوسّع” أكسالتا “تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتضيف إلى قاعدتنا الصناعية القوية، مما يمهد الطريق لنمو الأعمال في المستقبل في المنطقة”، وكذلك الأسواق الناشئة في أكسالتا.

شركة أكسالتا في الإمارات العربية المتحدة







“إن هذا الاستحواذ يتماشى مع هدف أعمالنا المتمثل في توفير دعم وخدمات فنية أفضل للعملاء المحليين في قطاعات النفط والغاز والقطاع المعماري، مع مساعدتنا أيضًا في الدخول إلى الأسواق الرئيسية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط”، وأضاف سوبرز سيثي “سيتمكن عملاء كابيتال بينتس من الوصول إلى منتجات وخدمات أكسالتا التي تلبي الاحتياجات المختلفة مثل Nap-Gard لطلاء الأنابيب و Alesta للطلاء المعماري، نحن متحمسون لتقديم هذه المنتجات والعديد من منتجات أكسالتا الرائدة في السوق إلى العملاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. “

واختتم السيد سيثي قائلاً: “تعد إضافة دهانات Capital إلى محفظة أكسالتا مثالاً رائعًا على توسعنا المستمر في الأسواق الناشئة”، كما “نتطلع إلى تعزيز مكانتنا كشركة رائدة في السوق العالمي في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونتوقع أن تساعد عملية الاستحواذ هذه في دفع النمو لشركة أكسالتا واستفادة العملاء الحاليين والجدد على حد سواء”.