كيفية شراء العملات الرقمية عن طريق باي بال

الكثير من مستخدمي العملات الرقمية وخاصة عملة البيتكوين BTC يفضلون في إتمام معاملاتهم استخدام البنك الإلكتروني الأكثر شعبية لتخزين الأموال وهو الباي بال Pay Pal، هناك العديد من الطرق التي يمكنك الاعتماد عليها من أجل شراء العملات الرقمية ولكن الجميع يفضل اللجوء لوسيلة تبعدهم عن المتاعب وتكون طريقة سهلة وعملية، لذلك سنستعرض خلال مقالنا هذا أهم 3 مواقع ستمكنك من شراء عملة البيتكوين عن طريق الباي بال.

أولاً : منصة Virwox لشراء العملات الرقمية عن طريق الباي بال

تُعد منصة Virwox من أهم المنصات في عالم شراء العملات الرقمية، فهي منصة عالمية تمكنك من شراء عملة افتراضية تُسمى SLL وذلك اختصارًا ل Second Life Linden Dollars، إنه من أكبر العوالم الافتراضية وذلك عن طريق الباي بال، إلا أن المنصة لا تمكن العميل من إتمام عملية التبادل بشكل مباشر، حيث لا بد من خطوة انتقالية يجب المرور عبرها، حيث يجب اولاً شراء نوع من العملات الافتراضية المتداولة في العالم الافتراضي ومن ثم تحويلها إلى BTC، قد تكون طريقة صعبة ولكنها الأكثر أمانًا.

ثانيًا : منصة بينانس P2P لشراء العملات الرقمية عن طريق الباي بال

تُعد اكبر منصة للتداول في العالم والأكثر أمانًا وثقة، وينصح الخبراء بالاعتماد عليها في حالة رغبتك شراء ال BTC عن طريق الباي بال Pay Pal، الخدمة مُقدمة من المنصة مجانًا، فيمكنك الشراء والبيع دون دفع أي رسوم مع ضمان حقوق الطرفين ( البائع والمشتري ) عند إجراء عمليات التداول، ما عليك سوى التسجيل بالمنصة وتأكيد هويتك ثم الانتقال إلى خدمة P2P والبحث على عروض بيع الBTC عن طريق ال Pay pal.

ثالثاً: منصة Wirex لشراء العملات الرقمية عن طريق الباي بال

هي من أهم المنصات التي تقدم لعملائها خدمات تتمثل في بطاقات افتراضية بلاستيكية لسحب عملة ال BTC، والطريقة تتمثل في هذه الخطوات البسيطة :-

• يقوم العميل بالتوجه إلى منصة Wirex والتسجيل وطلب بطاقة.

• يتم إضافة هذه البطاقة إلى حساب الPay Pal، مع الالتزام بوجود 3 دولار بهذا الحساب.

• يتم ايداع النقود في الباي بال مع قيام المستخدم بتحويل الأموال إلى حساب Wirex.

مزايا شراء العملات الرقمية عن طريق باي بال

• طريقة آمنة وتحمي خصوصية المستخدم.

• طريقة سهلة وبسيطة خاصة إذا كان العميل يمتلك حسابًا على الباي بال.

• مقابل الدولار الأمريكي تستطيع شراء عملة الBTC.

عيوب شراء العملات الرقمية عن طريق باي بال

• قد تكون الرسوم المفروضة من قِبل ال Pay Pal باهظة في مقابل الصفقة الواحدة.

• المواقع التي تقوم باستخدام الباي بال قليلة.