شحنات النفط الروسي ترتفع إلى الصين وتتراجع نحو الهند

تشهد صادرات النفط الروسي تحولات ملحوظة في خريطة وجهاتها العالمية، مع تراجع المشتريات الهندية وارتفاع الطلب الصيني، في ظل الضغوط الاقتصادية والعقوبات التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد موسكو.

الصين تعزز وارداتها وسط تراجع الهند

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن الصادرات الروسية المتجهة إلى الهند تراجعت إلى أقل من 1.3 مليون برميل يومياً خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 31 أغسطس، مقارنة بذروة بلغت نحو 1.9 مليون برميل يومياً في مارس، أي بانخفاض يقارب الثلث، ورغم احتساب الشحنات غير المعلنة، فإن الانخفاض ظل عند مستوى 28%، ما يعكس أثر الرسوم العقابية الأميركية على قرارات نيودلهي.

الصين تستفيد من الرسوم الأميركية وتزيد وارداتها من الخام الروسي

في المقابل، استغلت الصين هذا التراجع لتزيد وارداتها من الخام الروسي إلى 1.28 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ خمسة أشهر، مستفيدة من الأسعار التنافسية وتراجع المنافسة على الإمدادات.

صادرات النفط الروسي تسجل أعلى مستوى في 7 أسابيع

ارتفعت صادرات النفط الروسية عبر الموانئ إلى 3.49 مليون برميل يومياً في الأسبوع الأخير من أغسطس، لتسجل أعلى مستوى في سبعة أسابيع، ما رفع المتوسط الشهري إلى 3.15 مليون برميل يومياً، ويأتي ذلك بعد استئناف شحنات مشروع سخالين 2 عقب توقف لأعمال الصيانة، وعودة التدفقات من ميناء أوست-لوغا بعد تعرضه لهجوم بطائرات مسيّرة.

هجمات أوكرانيا تضغط على قطاع التكرير الروسي

شنت أوكرانيا خلال أغسطس هجمات استهدفت 8 مصافٍ روسية، مما أدى إلى تعطيل أكثر من 13% من الطاقة التكريرية، ومع هذه الأضرار، فضّلت موسكو توجيه كميات إضافية من الخام للتصدير بدلاً من التكرير المحلي، خصوصًا في المصافي الواقعة غرب البلاد.

مسارات جديدة بعد توقف خط “دروجبا”

الهجمات طالت أيضًا محطة يونيشا التابعة لخط أنابيب دروجبا، ما تسبب في وقف مؤقت لتدفقات الخام نحو المجر وسلوفاكيا، وردًا على ذلك، حوّلت روسيا شحناتها إلى موانئ مثل بريمورسك ونوفوروسيسك، التي سجلت نشاطًا قياسيًا باستقبال 11 ناقلة في أسبوع واحد.

الأسعار تحت الضغط رغم زيادة الكميات

ورغم ارتفاع الصادرات، تراجعت أسعار خام الأورال الروسي إلى متوسط 54.36 دولارًا للبرميل من موانئ البلطيق، بينما ارتفع خام إسبو القادم من الشرق الأقصى قليلًا إلى 64.17 دولارًا، وسجلت الشحنات المتجهة إلى الهند 64.43 دولارًا.

قفزة في عائدات النفط الروسي

بلغت قيمة صادرات روسيا النفطية 1.42 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 31 أغسطس، بزيادة 310 ملايين دولار عن الأسبوع السابق، ما يعكس ارتفاع الكميات المصدرة رغم الضغوط السعرية، كما ارتفعت التدفقات إلى آسيا إلى 2.7 مليون برميل يوميًا، بينما تراجعت إلى تركيا عند 340 ألف برميل، واستقرت إلى سوريا عند 70 ألفًا.