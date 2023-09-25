سهم لومي يحظى بترحيب قوي في السوق السعودية

تعتبر صناعة تأجير السيارات قطاعًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، ولاسيما في المملكة العربية السعودية. وفي هذا السياق، تبرز شركة لومي للتأجير كأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق تأجير السيارات بالمملكة. وقد حققت الشركة نجاحًا باهرًا في يومها الأول من التداول في البورصة، حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 30% فوق سعر الاكتتاب العام، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بمستقبل الشركة.

سهم لومي - مصدر الصورة العربية دوت نت

مثال ناجح في سوق التأجير:

بعد إعلان شركة لومي للتأجير عن إدراجها في البورصة السعودية، أظهرت الأرقام الأولية أن أداء الشركة المالي وتوقعاتها المستقبلية واعدة. فقد ارتفع سعر السهم في يومه الأول إلى 85.8 ريال، وهو أعلى من سعر الاكتتاب العام البالغ 66 ريالًا، كما بلغت قيمة التداولات على السهم نحو 109.5 مليون ريال، مما يعكس الطلب القوي على السهم من قبل المستثمرين.

توصيات الشركات المالية:

أعربت شركات الاستثمار والتحليل المالي عن توصيات إيجابية بشأن سهم لومي للتأجير. وقد حددت شركة “جي آ بي كابيتال” السعر المستهدف للسهم عند 94 ريالًا وأوصت بزيادة المراكز على السهم، في حين حددت شركة “الجزيرة كابيتال” السعر المستهدف عند 82 ريالًا للسهم مع توصية بزيادة المراكز على السهم. ويرجع هذا التفاؤل لتوقعات نمو أسطول الشركة في السنوات المقبلة وزيادة الأنشطة السياحية، وهذا من المتوقع أن يساهم في زيادة إيرادات التأجير الطويل الأجل للشركة.

مستقبل واعد لشركة لومي للتأجير:

تتوقع شركات الاستثمار والتحليل المالي استمرار نمو أسطول شركة لومي للتأجير بمعدل سنوي يتراوح بين 12.5% و13.8% خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2027. ومن المتوقع أن تدعم العقود الجديدة وزيادة الأنشطة السياحية.

تنبيه هام وإخلاء مسئولية: هذا الخبر ليس توصية منا لشراء أو عدم شراء السهم، هو مجرد رأي واسترشاد بما قالته شركات التوصية ليس أكثر.