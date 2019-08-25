سعر ومواصفات Redmi 7A|مميزات وعيوب شاومي 7 A

ننشر اليكم تفاصيل سعر ومواصفات هاتف ريدمي 7 a، اعلنت شركة شاومى الصينية الشهيرة والرائة فى مجال صناعة الهواتف الذكية والمتوسطة، حيث انها تعتبر من أفضل الشركات العالمية التى تقدم افضل وارخص الهواتف الذكية فى جميع انحاء العالم ، بالاضافة الى انها تعمل على تطوير الاجهزة باستخدام تقنيات عالية فهى تقدم العديد من الهواتف الرائدة فى الفئة الاقتصادية ، حيث قد اطلقت منذ فترة قصيرة العديد من الهواتف منها هاتف شاومي ريدمي 7 اي Redmi 7 a حيث انه يعتبر افضل هاتف فى الفئة الاقتصادية مقارنة بهاتف سامسنج الشهير a10 حيث يضم معالج اقوى وايضا يأتى بافضل الامكانيات وباقل الاسعار ، فهو يعد ارخص هاتف اندرويد مناسب .

سعر ومواصفات هاتف ريدمي 7a ارخص موبايل اقتصادى فى مصر 2019

يأتى شاومي 7a بالعديد من المميزات المذهلة حيث انه يضم معالج من نوع سناب دراجون من شركة كوالكم حيث ان هذه الفئة معروفة بضعف معالجاتها، كما ان الهاتف يعمل بنظام التشغيل اندرويد 9 واحدث واجهة تشغيل من شاومى .

مواصفات شاومي redmi 7a افضل موبايل فى الفئة الاقتصادية

يأتى موبايل ريدمى 7 اي بالعديد من المميزات الرائعه بالرغم من ان الهاتف هو ارخص هواتف الفئة الاقتصادية التى تدعم معاجات قوية مثل معالج سناب دراجون بالاضافة الى انه يضم واجهة العرض الرائعه 10 من شركة شاومي ، كما انه يضم خدمات وتحديثات شاومى واندرويد خدمات ما بعد البيع .

الشاشة والابعاد

شاومي ريدمي 7a يأتى بحجم 165 جرام وبأبعاد 148.3طول×71.4 عرض ×9.6 ارتفاع ملم ، بالاضافة الى ان الشاشه تأتى من نوع LCD بكثافة 260 بيكسل لكل انش ، كما انها تأتى بإستحواذ 89% بدون اى نوتش .

الاداء والمعالج ونظام التشغيل

يأتى هاتف شاومى 7 a بمعالج من نوع كوالكم سناب درجون 439 بدقة تصنييع 12 نانو متر بالاضافة الى انه يدعم بطاقة رسوميات من نوع ادرينو ، كما انه ياتى بأحدث انظمة التشغيل اندرويد الحالية اندرويد 9 .

الكاميرا والبطارية

يأتى شاومي ريدمي 7a بنفس كاميرا هاتف ايفون SE و 6s حيث انه ياتى بكاميرا خلفية بدقة 12 ميجا بيكسل وكاميرا امامية بدقة 5 ميجا بيكسل بالاضافة الى انه يدعم تقنية العزل وتقنية الذكاء الاصطناعى و نمط التصوير الليلي .

اما البطارية تأتى من نوع ليثيوم غير قابلة للازلة بحجم 4000 ملي امبير وتدعم تقنية الشحن السريع .

حجم الذاكرة والسعر والرامات

يأتى الهاتف بنسختين كلاهما يضم بطاقة 2 جيجا رام حيث تأتى النسخة الاولى بحجم 16 جيجا بايت وبسعر 1500 جنية من نون ، والنسخة الثانية 32 جيجا بايت بفارق 200 جنية فهو يأتى بسعر 1770 جنية من موقع نون .

ايجابيات ومميزات شاومي 7 اي redmi 7a

اداء قوى جدا وخاصة فى الالعاب بواسطة معالج سناب درجون ومعالج الرسوميات .

يضم شبكات الجيل الرابع وبطاقتين اتصال .

يحتوى على معالج قوى جدا مقارنة بمنافسية .

يأتى بكاميرا خلفية رائعه جدا افضل كاميرا هاتف تحت 2000 جنية .

البطارية عملاقة على عكس ساسمنج وهواوى .

اقل هاتف بالنسبة للسعر .

يدعم مستشعر ir الذي يتيح لك التحكم فى الاجهزة الالكترونية وكذلك احدث بلوتوث 5 .

يدعم بطاقة ذاكرة حتى 128 جيجا .

عيوب وسلبيات شاومي redmi 7a

الشاشه بدون حواف .

لا يدعم بصمة الاصبع .

الكاميرا الاماية 5 ميجا فقط على عكس المنافسين .

لا يأتى مع الجراب او سماعة هاند فري .

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