سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك في الأسواق المحلية المصرية بعد تصريحات رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية
سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك في الأسواق المحلية حيث يهتم عدد كبير من المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية بالتعرف على سعر كرتونة البيض اليوم، وذلك بناء على الأسعار التي تختلف يوميا والتي يسجلها البيض في الأسواق المحلية، حيث نجد أن البيض يعد ما أهم المنتجات التي تمثل أهمية كبيرة لدى المواطنين والتي تعد من أساسيات الطعام يوميا والتي تدخل في الكثير من الأطعمة كذلك، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال أسعار كرتونة البيض اليوم للمستهلك بمختلف أنواعه.
أسعار البيض اليوم
بناء على ما جاء في تصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، بخصوص أسعار البيض اليوم في الأسواق المحلية والتي يتم تداولها للمستهلك، فنجد أن أسعار البيض قد تشهد في هذه الأيام استقرارًا كبير في الأسواق التجارية والمحلات، فقد أشار إلى أن سعر الكرتونة البيض الأحمر اليوم جاءت تتراوح ما بين 55 و58 جنيهًا بالأسواق، وقد أكد على أن سعر الكرتونة البيض البلدي داخل المزارع على نحو 65 جنيهًا فقط.
سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم في الأسواق المحلية
وقد تم التنويه على أن أسعار البيض في الأسواق اليوم جاءت على النحو التالي.
- سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في المزارع جاء على نحو 55 جنيهًا، وهي الكرتونة التي تصل للمستهلك بقيمة 62 جنيهًا.
- وقد جاءت كذلك سعر كرتونة البيض البلدي والتي تتضمن حوالي 30 بيضة، جاءت على نحو مستقر من حيث الأسعار والتي تتراوح ما بين 70 و75 جنيهًا بالأسواق والمحلات المحلية، وفي المزارع بسعر 65 جنيهًا.
- وفي المحلات التجارية فنجد أن سعر كرتونة البيض الأبيض بعدد 30 بيضة، تراوح سعرها بين 80 و110 جنيهات.
- كما جاء كذلك سعر طبق وكرتونة البيض مكونة من 10 بيضات في المحلات التجارية بسعر على نحو 45 جنيهًا.