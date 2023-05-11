سعر غرام الذهب في المانيا اليوم الخميس 11 مايو عيار 21 يرتفع بنسبة 0.50

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا اليوم الخميس 11 مايو 2023، وذلك بدعم من ضعف الدولار والمخاوف الاقتصادية، وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 2032.58 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنفس النسبة إلى 2041.80 دولار، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب.

كما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي متاحًا للشراء من المشترين في الخارج، ويعود ارتفاع أسعار الذهب إلى صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم أمس الأربعاء، قبل أن يتحول إلى النزول نتيجة لجني الأرباح.

وفي سياق آخر، يعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن تراجع الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد يدفع البنك المركزي الأمريكي لإيقاف رفع سعر الفائدة مؤقتًا الشهر المقبل، مما يزيد جاذبية الذهب الذي لا يُدر عائدًا ويتأثر عكسًا مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الذهب في ألمانيا اليوم الخميس، ليقفز سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 0.50 % مسجلا 52.24 يورو، مقارنة بسعره المسجل أمس 51.98 يورو، فيما بلغ سعر أونصة الذهب 1856.9 يورو مرتفعا بنسبة 0.49 %، بعدما سجلت أمس الأربعاء سعر 1847.83 يورو.

أسعار الذهب في ألمانيا اليوم الخميس 11 مايو 2023

سعر غرام الذهب عيار 24 بلغ 59.7 يورو ما يعادل 65.18 دولار أمريكي.

سعر غرام الذهب عيار 22 سجل 54.73 يورو ما يعادل 59.84 دولار أمريكي.

سعر غرام الذهب عيار 21 وصل إلى 52.24 يورو ما يعادل 57.10 دولار أمريكي.

سعر غرام الذهب عيار 18 بلغ 44.78 يورو نحو 48.96 دولار أمريكي .

سعر أونصة الذهب عيار 24 بلغ 1856.9 يورو ما يعادل 2,027.33 دولار أمريكي.

سعر أونصة الذهب عيار 21 بلغ 1,623.38 يورو ما يعادل 1,773.91 دولار أمريكي

أسعار الذهب في ألمانيا اليوم بالمصنعية

سعر غرام الذهب عيار 24 تراوح بين 62 إلى 65يورو.

سعر غرام الذهب عيار 21 تراوح بين 54.50 إلى 58.50 يورو،

وسعر غرام الذهب عيار 18 بالمصنعية سجل ما بين 47.00 إلى 51.00 يورو.