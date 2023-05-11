أخبار إقتصادية

سعر غرام الذهب في المانيا اليوم الخميس 11 مايو عيار 21 يرتفع بنسبة 0.50

أبو عاصم إبراهيم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا اليوم الخميس 11 مايو 2023، وذلك بدعم من ضعف الدولار والمخاوف الاقتصادية، وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 2032.58 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنفس النسبة إلى 2041.80 دولار، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب.

أسعار الذهب في ألمانيا اليوم الخميس 11-5-2023

كما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي متاحًا للشراء من المشترين في الخارج، ويعود ارتفاع أسعار الذهب إلى صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم أمس الأربعاء، قبل أن يتحول إلى النزول نتيجة لجني الأرباح.

قد يهمك:

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 11-5-2023 واضطراب سوق الصاغة

سعر جرام الذهب في الامارات اليوم الأربعاء 10 مايو 20123 عيار 21 يسجل 209 درهم 

وفي سياق آخر، يعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن تراجع الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد يدفع البنك المركزي الأمريكي لإيقاف رفع سعر الفائدة مؤقتًا الشهر المقبل، مما يزيد جاذبية الذهب الذي لا يُدر عائدًا ويتأثر عكسًا مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الذهب في ألمانيا اليوم الخميس، ليقفز سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 0.50 % مسجلا 52.24 يورو، مقارنة بسعره المسجل أمس 51.98 يورو، فيما بلغ سعر أونصة الذهب 1856.9 يورو مرتفعا بنسبة 0.49 %، بعدما سجلت أمس الأربعاء سعر 1847.83 يورو.

أسعار الذهب في ألمانيا اليوم الخميس 11 مايو 2023

سعر غرام الذهب عيار 24 بلغ 59.7 يورو ما يعادل 65.18 دولار أمريكي.

سعر غرام الذهب عيار 22 سجل 54.73 يورو ما يعادل 59.84 دولار أمريكي.

سعر غرام الذهب عيار 21 وصل إلى 52.24 يورو ما يعادل 57.10 دولار أمريكي.

سعر غرام الذهب عيار 18 بلغ 44.78 يورو نحو 48.96 دولار أمريكي .

سعر أونصة الذهب عيار 24 بلغ 1856.9 يورو ما يعادل 2,027.33 دولار أمريكي.

سعر أونصة الذهب عيار 21 بلغ 1,623.38 يورو ما يعادل 1,773.91 دولار أمريكي

أسعار الذهب في ألمانيا اليوم بالمصنعية

سعر غرام الذهب عيار 24 تراوح بين 62 إلى 65يورو.

سعر غرام الذهب عيار 21 تراوح بين 54.50 إلى 58.50 يورو،

وسعر غرام الذهب عيار 18 بالمصنعية سجل ما بين 47.00 إلى 51.00 يورو.

أبو عاصم إبراهيم

أبو عاصم إبراهيم متحصل على شهادة ماجستير في الحقوق تخصص إدارة وأعمال، متقاعد عن العمل، مهتم بكتابة المحتوى العربي خصوصا أخبار الدول العربية والإقتصاد والتقنية ومتفرقات أخرى، يكتب حاليا في موقع نجوم مصرية

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.

أحدث المقالات