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سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار واليورو اليوم السبت 13-7-2019

كتب أحمد يوسففي آخر تحديث
سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار واليورو اليوم السبت 13-7-2019
سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار واليورو اليوم

سوف نقدم لكم سعر الدولار في لبنان اليوم، وكذلك سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والدولار الأسترالي، بالإضافة إلى استعراض قيمة عملة لبنان أمام أشهر العملات العربية مثل الجنيه المصري والريال السعودي والدينار الكويتي وغيرها الكثير، وتعتبر الدولة اللبنانية من أكثر الدول العربية في استقبال السياحة، كما يوجد لديها العديد من المهاجرين في الدول المختلفة، كل ذلك يعمل على زيادة الطلب والبحث عن سعر الليرة اللبنانية اليوم.

 

سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار واليورو والعملات العالمية اليوم

العملةالسعر بالليرة اللبنانية
الدولار الأمريكي1509
اليورو الأوروبي1705
الجنيه الاسترليني1148
الدولار الكندي1138
الدولار الأسترالي1073
فرنك سويسري1501
الليرة التركي283

 

سعر الليرة اللبنانية مقابل الريال والجنية والدينار والعملات العربية

العملةالسعر بالليرة اللبنانية
الجنيه المصري85
الريال السعودي402
الدرهم الإماراتي410
الدينار الأردني2126
الدينار الكويتي4967
الدرهم المغربي158
الليرة السورية2.93
الريال العماني3919
الريال القطري414

 

سعر الليرة الذهب بالدولار في لبنان اليوم

تختلف سعر الليرة الذهب من حيث عدد الجرامات ومعيار الذهب المصنوعة منه، وبحساب سعر ليرة الذهب 8 جرامات من عيار 22 فان قيمتها تبلغ اليوم 310 دولار وهو ما يعادل 469820 ليرة لبنانية، وبحساب سعر ليرة الذهب من حجم 8 جرامات عيار 21 فيبلغ سعرها في لبنان 296.23 دولار وهو ما يعادل نحو 448951 ليرة لبنانية.

 

انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الليرة

تعرض سوق صرف العملات في لبنان إلى انخفاض في قيمة الدولار أمام العملة الوطنية اللبنانية خلال الأيام الماضية، وذلك ناتج عن زيادة الطلب على الليرة مقابل الدولار، حيث يرغب المواطنين في سداد رسوم قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث حدد القانون المنظم في هذا الشأن وسيلة الدفع للخاضعين له من خلال الليرة اللبنانية فقط ودون غيرها من العملات الأجنبية.

أسعار الليرة اللبنانية
أسعار صرف العملات في لبنان اليوم

 

تعافي سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات

قد بدأت أسعار صرف الليرة في التعافي أمام العملات الأجنبية بعد الأزمة السياسية التي حدثت خلال الفترة الماضية نتيجة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث بدأ العديد من المواطنين في البحث عن تحويل الليرة إلى الدولار، ولكن عملت الإجراءات التي اتخذها مصرف لبنان أبان الأزمة في الحد من قيمة انهيار العملة اللبنانية، وقد عاد سعر الصرف إلى الاستقرار مجدداً بعد تراجع رئيس الوزراء الحريري عن الاستقالة، بالإضافة إلى الإعلان عن مؤتمر لدعم لبنان في باريس، والذي عقد خلال شهر آذار مارس 2018.

 

سعر صرف الليرة اللبنانية اليوم

شهد سعر صرف العملات في لبنان اليوم بعض الانخفاض النسبي، وذلك في العديد من أسعار العملات مقارنة بالعملة الوطنية اللبنانية، وسوف نقدم لك خدمة متابعة آخر تطورات أسعار الليرة اللبنانية يومياً.

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عن الكاتب

أحمد يوسف

كاتب يهتم بالشأن العربي العام سواء كان سياسي أو أقتصادي أو رياضي ...إلخ، توجد العديد من الشخصيات التى تأثرت بها في حياتي ومن أهمهم العالم الدكتور أحمد زويل، أحب مجال الكتابة والتدوين الإلكتروني، لذلك التحقت بالعمل فى واحد من أهم المواقع الإلكترونية الإخبارية نجوم مصرية.