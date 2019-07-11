سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار واليورو اليوم السبت 13-7-2019

سوف نقدم لكم سعر الدولار في لبنان اليوم، وكذلك سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والدولار الأسترالي، بالإضافة إلى استعراض قيمة عملة لبنان أمام أشهر العملات العربية مثل الجنيه المصري والريال السعودي والدينار الكويتي وغيرها الكثير، وتعتبر الدولة اللبنانية من أكثر الدول العربية في استقبال السياحة، كما يوجد لديها العديد من المهاجرين في الدول المختلفة، كل ذلك يعمل على زيادة الطلب والبحث عن سعر الليرة اللبنانية اليوم.

سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار واليورو والعملات العالمية اليوم

العملة السعر بالليرة اللبنانية الدولار الأمريكي 1509 اليورو الأوروبي 1705 الجنيه الاسترليني 1148 الدولار الكندي 1138 الدولار الأسترالي 1073 فرنك سويسري 1501 الليرة التركي 283

سعر الليرة اللبنانية مقابل الريال والجنية والدينار والعملات العربية

العملة السعر بالليرة اللبنانية الجنيه المصري 85 الريال السعودي 402 الدرهم الإماراتي 410 الدينار الأردني 2126 الدينار الكويتي 4967 الدرهم المغربي 158 الليرة السورية 2.93 الريال العماني 3919 الريال القطري 414

سعر الليرة الذهب بالدولار في لبنان اليوم

تختلف سعر الليرة الذهب من حيث عدد الجرامات ومعيار الذهب المصنوعة منه، وبحساب سعر ليرة الذهب 8 جرامات من عيار 22 فان قيمتها تبلغ اليوم 310 دولار وهو ما يعادل 469820 ليرة لبنانية، وبحساب سعر ليرة الذهب من حجم 8 جرامات عيار 21 فيبلغ سعرها في لبنان 296.23 دولار وهو ما يعادل نحو 448951 ليرة لبنانية.

انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الليرة

تعرض سوق صرف العملات في لبنان إلى انخفاض في قيمة الدولار أمام العملة الوطنية اللبنانية خلال الأيام الماضية، وذلك ناتج عن زيادة الطلب على الليرة مقابل الدولار، حيث يرغب المواطنين في سداد رسوم قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث حدد القانون المنظم في هذا الشأن وسيلة الدفع للخاضعين له من خلال الليرة اللبنانية فقط ودون غيرها من العملات الأجنبية.

تعافي سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات

قد بدأت أسعار صرف الليرة في التعافي أمام العملات الأجنبية بعد الأزمة السياسية التي حدثت خلال الفترة الماضية نتيجة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث بدأ العديد من المواطنين في البحث عن تحويل الليرة إلى الدولار، ولكن عملت الإجراءات التي اتخذها مصرف لبنان أبان الأزمة في الحد من قيمة انهيار العملة اللبنانية، وقد عاد سعر الصرف إلى الاستقرار مجدداً بعد تراجع رئيس الوزراء الحريري عن الاستقالة، بالإضافة إلى الإعلان عن مؤتمر لدعم لبنان في باريس، والذي عقد خلال شهر آذار مارس 2018.

سعر صرف الليرة اللبنانية اليوم

شهد سعر صرف العملات في لبنان اليوم بعض الانخفاض النسبي، وذلك في العديد من أسعار العملات مقارنة بالعملة الوطنية اللبنانية، وسوف نقدم لك خدمة متابعة آخر تطورات أسعار الليرة اللبنانية يومياً.