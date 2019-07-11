سعر الليرة السورية مقابل الدولار واليورو اليوم السبت 13-7-2019 في السوق السوداء

نقدم لكم أحدث سعر الليرة السورية مقابل الدولار واليورو في سورية اليوم، وفق آخر سعر معلن للتصريف من قبل المصرف المركزي السوري لتحديد سعر العملات الدولية، وكذلك سعر بيع وشراء الدولار واليورو والعملات الأجنبية في السوق السوداء لتجارة العملة، حيث تشهد حاليا أسعار العملات في الداخل السوري بعض الاستقرار النسبي، حيث تمثل أسعار تصرف العملات أحد أهتمامات المواطنين في الداخل والمهاجرين في الخارج، بسبب الظروف السياسية التي تمر بها الدولة منذ ما يزيد عن سبعة سنوات، حيث شهدت العملة السورية تقلبات في الأسعار طوال تلك المدة، كما نستعرض معكم قواعد وإجراءات المصرف المركزي الخاصة بالحوالات الخارجية.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم

البداية مع الدولار الأمريكي مقابل العملة السورية في المصرف المركزي، حيث حدد المصرف سعر الدولار 435 ليرة للشراء مقابل 438 ليرة للبيع، بينما ارتفع السعر في السوق السوداء في سوريا ليصل إلى 581 للشراء مقابل 583 لبيع الدولار.

مع ملاحظة أن أسعار بيع الدولار في السوق السوداء قد تختلف من مدينة إلى أخرى، فالرقم مجرد مؤشر على سعر بيع وشراء الدولار والأمر يرجع في النهاية لتاجر العملة والبائع ووقت عملية البيع.

سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية

العملة الثانية في الأهمية للمواطن السوري هي اليورو الأوروبي، حيث حدد المركزي سعر تصرف اليورو للشراء عند 490.40 ليرة وسعر البيع عن 493.84 ليرة لكل يورو، لكن في السوق السوداء لتجارة العملات الأجنبية ارتفع سعر الشراء ليصل إلى 652 ليرة أما سعر البيع فاستقر عند 656 ليرة سورية.

أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية في سورية السوق السوداء

نقدم لكم من خلال الجداول التالي الأسعار الخاصة ببيع وشراء العملات الأجنبية وكذلك العربية في السوق السوداء بالجمهورية العربية السورية وفق آخر تحديثات عن الأسعار متاحة حتى الآن

العملة المصرف المركزي شراء المصرف المركزي بيع السوق السوداء شراء السوق السوداء بيع الدولار الأمريكي 435 438 581 583 اليورو 490.40 493.84 652 656 الجنيه الاسترليني 723 732 الليرة التركية 102 103 الدولار الكندي 440 446 كورونا السويد 61 62 كورونا النرويج 67 68 كورونا الدنمارك 87 88

سعر العملات العربية مقابل الليرة السورية اليوم

هذا الجدول يحتوي على بيان تفصيلي لأسعار أغلب العملات العربية مقابل الليرة السورية في السوق السوداء اليوم

العملة سعر الشراء سعر البيع الجنيه المصري 34 35 الريال السعودي 153 155 الدرهم الإماراتي 156 159 الريال القطري 158 160 الدينار الأردني 814 822 الدينار الكويتي 1899 1915 الدينار الليبي 411 415 الدينار البحريني 1531 1546 الريال العماني 1499 1514

سعر صرف الليرة السورية اليوم مقابل العملات الأجنبية

شهد سوق صرف العملة السورية اليوم بعض الاستقرار النسبي في اسعار البيع والشراء، حيث لم تشهد السوق السوداء أي تغيرات كبيرة أو فجائية في سعر تصريف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، وسوف نتابع معكم أحدث أسعار عملة سوريا في المصرف المركزي والسوق السوداء محدثة بشكل يومي وفق آخر سعر لليرة اليوم.