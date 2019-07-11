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سعر الليرة السورية مقابل الدولار واليورو اليوم السبت 13-7-2019 في السوق السوداء

كتب أحمد يوسففي آخر تحديث
سعر الليرة السورية مقابل الدولار واليورو اليوم السبت 13-7-2019 في السوق السوداء
سعر صرف الليرة السورية اليوم

نقدم لكم أحدث سعر الليرة السورية مقابل الدولار واليورو في سورية اليوم، وفق آخر سعر معلن للتصريف من قبل المصرف المركزي السوري لتحديد سعر العملات الدولية، وكذلك سعر بيع وشراء الدولار واليورو والعملات الأجنبية في السوق السوداء لتجارة العملة، حيث  تشهد حاليا أسعار العملات في الداخل السوري بعض الاستقرار النسبي، حيث تمثل أسعار تصرف العملات أحد أهتمامات المواطنين في الداخل والمهاجرين في الخارج، بسبب الظروف السياسية التي تمر بها الدولة منذ ما يزيد عن سبعة سنوات، حيث شهدت العملة السورية تقلبات في الأسعار طوال تلك المدة، كما نستعرض معكم قواعد وإجراءات المصرف المركزي الخاصة بالحوالات الخارجية.

 

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم

البداية مع الدولار الأمريكي مقابل العملة السورية في المصرف المركزي، حيث حدد المصرف سعر الدولار 435 ليرة للشراء مقابل 438 ليرة للبيع، بينما ارتفع السعر في السوق السوداء في سوريا ليصل إلى 581 للشراء مقابل 583 لبيع الدولار.

مع ملاحظة أن أسعار بيع الدولار في السوق السوداء قد تختلف من مدينة إلى أخرى، فالرقم مجرد مؤشر على سعر بيع وشراء الدولار والأمر يرجع في النهاية لتاجر العملة والبائع ووقت عملية البيع.

 

سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية

العملة الثانية في الأهمية للمواطن السوري هي اليورو الأوروبي، حيث حدد المركزي سعر تصرف اليورو للشراء عند 490.40 ليرة وسعر البيع عن 493.84 ليرة لكل يورو، لكن في السوق السوداء لتجارة العملات الأجنبية ارتفع سعر الشراء ليصل إلى 652 ليرة أما سعر البيع فاستقر عند 656 ليرة سورية.

 

أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية في سورية السوق السوداء

نقدم لكم من خلال الجداول التالي الأسعار الخاصة ببيع وشراء العملات الأجنبية وكذلك العربية في السوق السوداء بالجمهورية العربية السورية وفق آخر تحديثات عن الأسعار متاحة حتى الآن

العملةالمصرف المركزي شراءالمصرف المركزي بيعالسوق السوداء شراءالسوق السوداء بيع
الدولار الأمريكي435438581583
اليورو490.40493.84652656
الجنيه الاسترليني723732
الليرة التركية102103
الدولار الكندي440446
كورونا السويد6162
كورونا النرويج6768
كورونا الدنمارك8788

 

سعر العملات العربية مقابل الليرة السورية اليوم

هذا الجدول يحتوي على بيان تفصيلي لأسعار أغلب العملات العربية مقابل الليرة السورية في السوق السوداء اليوم

العملةسعر الشراءسعر البيع
الجنيه المصري3435
الريال السعودي153155
الدرهم الإماراتي156159
الريال القطري158160
الدينار الأردني814822
الدينار الكويتي18991915
الدينار الليبي411415
الدينار البحريني15311546
الريال العماني14991514

 

سعر صرف الليرة السورية اليوم مقابل العملات الأجنبية

شهد سوق صرف العملة السورية اليوم بعض الاستقرار النسبي في اسعار البيع والشراء، حيث لم تشهد السوق السوداء أي تغيرات كبيرة أو فجائية في سعر تصريف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، وسوف نتابع معكم أحدث أسعار عملة سوريا في المصرف المركزي والسوق السوداء محدثة بشكل يومي وفق آخر سعر لليرة اليوم.

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عن الكاتب

أحمد يوسف

كاتب يهتم بالشأن العربي العام سواء كان سياسي أو أقتصادي أو رياضي ...إلخ، توجد العديد من الشخصيات التى تأثرت بها في حياتي ومن أهمهم العالم الدكتور أحمد زويل، أحب مجال الكتابة والتدوين الإلكتروني، لذلك التحقت بالعمل فى واحد من أهم المواقع الإلكترونية الإخبارية نجوم مصرية.