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سعر صرف العملات اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019 أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية والسوق السوداء

بواسطة حنان الزهيري 0

انخفضت أسعار العملات اليوم الخميس 12-9-2019 في البنوك ، حيث سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي اليوم 16.40 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع قيمة 16.50 جنيه، ولكن سجل سعر اليورو الأوروبي اليوم سعر شراء 18.05 جنيه، قيمة بيع 18.25 جنيه، بينما سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم للشراء 4.36، بينما سجل سعر البيع 4.40،



سعر الدولار اليوم

أعلى سعر للشراء: 16.41
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
أقل سعر للبيع: 16.46
بنك الإسكندرية


البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
بنك الكويت الوطني NBK16.4116.51يومين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية16.4116.5122 ساعة
بنك مصر إيران التنمية16.4016.50يومين
البنك المصرى الخليجى16.3916.4917 ساعة
بنك المشرق16.3916.4916 ساعة
البنك الأهلى اليونانى16.3916.4917 ساعة
البنك العقاري المصري العربي16.3916.4916 ساعة
البنك العربي الأفريقي الدولى16.3916.4918 ساعة
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)16.3916.4918 ساعة
بنك التنمية الصناعية16.3916.4918 ساعة
كريدى أجريكول16.3916.4921 ساعة
بنك البركة16.3916.4917 ساعة
بنك مصر16.3916.4918 ساعة
البنك الأهلي المصري16.3916.4918 ساعة
بنك عودة16.3916.4918 ساعة
المصرف العربى الدولى16.3816.4818 ساعة
اتش اس بى سى HSBC16.3816.4817 ساعة
بنك بلوم16.3816.4817 ساعة
بنك التعمير والإسكان16.3816.4817 ساعة
البنك المركزى المصرى16.3816.5018 ساعة
بنك قناة السويس16.3816.4818 ساعة
المصرف المتحد16.3716.4718 ساعة
البنك التجاري الدولي (CIB)16.3716.4718 ساعة
بنك الإسكندرية16.3616.4616 ساعة

متوسط سعر باقي العملات 



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سعر الريال السعودي

أعلى سعر للشراء: 4.37
اتش اس بى سى HSBC
أقل سعر للبيع: 4.39
بنك الإسكندرية
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
اتش اس بى سى HSBC4.374.3917 ساعة
بنك عودة4.374.4017 ساعة
البنك المصرى الخليجى4.374.4017 ساعة
البنك المركزى المصرى4.374.4018 ساعة
المصرف العربى الدولى4.374.3918 ساعة
بنك بلوم4.374.3941 دقيقة
البنك الأهلي المصري4.364.4018 ساعة
بنك مصر4.364.4018 ساعة
بنك قناة السويس4.364.4018 ساعة
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية4.354.4022 ساعة
بنك المشرق4.354.4016 ساعة
بنك الكويت الوطني NBK4.354.4122 ساعة
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)4.354.4018 ساعة
بنك مصر إيران التنمية4.354.41يومين
كريدى أجريكول4.354.4021 ساعة
البنك التجاري الدولي (CIB)4.354.3918 ساعة
البنك الأهلى اليونانى4.344.4117 ساعة
البنك العربي الأفريقي الدولى4.344.4018 ساعة
بنك التنمية الصناعية4.344.4018 ساعة
المصرف المتحد4.344.3918 ساعة
البنك العقاري المصري العربي4.334.4316 ساعة
بنك الإسكندرية4.334.3916 ساعة
بنك التعمير والإسكان4.304.4117 ساعة
بنك البركة4.304.4317 ساعة

سعر اليورو اليوم

أعلى سعر للشراء: 18.12
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
أقل سعر للبيع: 18.16
البنك المركزى المصرى
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية18.1218.2522 ساعة
بنك مصر إيران التنمية18.0618.3123 ساعة
بنك الكويت الوطني NBK18.0518.2517 ساعة
كريدى أجريكول18.0418.2317 ساعة
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)18.0218.2318 ساعة
بنك مصر18.0218.2318 ساعة
البنك الأهلى اليونانى18.0218.2317 ساعة
بنك التنمية الصناعية18.0218.2318 ساعة
بنك المشرق18.0218.2316 ساعة
بنك عودة18.0218.2318 ساعة
البنك الأهلي المصري18.0218.2317 ساعة
البنك العقاري المصري العربي18.0218.2316 ساعة
البنك المركزى المصرى18.0218.1618 ساعة
البنك المصرى الخليجى18.0218.2417 ساعة
بنك قناة السويس18.0118.2218 ساعة
المصرف العربى الدولى18.0118.2218 ساعة
بنك بلوم18.0118.2241 دقيقة
اتش اس بى سى HSBC18.0118.2217 ساعة
البنك العربي الأفريقي الدولى18.0118.2315 ساعة
المصرف المتحد18.0018.2118 ساعة
البنك التجاري الدولي (CIB)18.0018.2117 ساعة
بنك الإسكندرية17.9618.2016 ساعة
بنك التعمير والإسكان17.9518.2717 ساعة
بنك البركة17.9318.2217 ساعة


حنان الزهيري

    مهندسه زراعيه من طنطا، بحب التصوير و الرسم، محررة بموقع نجوم مصرية.



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