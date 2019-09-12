سعر صرف العملات اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019 أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية والسوق السوداء

انخفضت أسعار العملات اليوم الخميس 12-9-2019 في البنوك ، حيث سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي اليوم 16.40 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع قيمة 16.50 جنيه، ولكن سجل سعر اليورو الأوروبي اليوم سعر شراء 18.05 جنيه، قيمة بيع 18.25 جنيه، بينما سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم للشراء 4.36، بينما سجل سعر البيع 4.40،







سعر الدولار اليوم

أعلى سعر للشراء: 16.41 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أقل سعر للبيع: 16.46 بنك الإسكندرية







البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الكويت الوطني NBK 16.41 16.51 يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.41 16.51 22 ساعة بنك مصر إيران التنمية 16.40 16.50 يومين البنك المصرى الخليجى 16.39 16.49 17 ساعة بنك المشرق 16.39 16.49 16 ساعة البنك الأهلى اليونانى 16.39 16.49 17 ساعة البنك العقاري المصري العربي 16.39 16.49 16 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 16.39 16.49 18 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 16.39 16.49 18 ساعة بنك التنمية الصناعية 16.39 16.49 18 ساعة كريدى أجريكول 16.39 16.49 21 ساعة بنك البركة 16.39 16.49 17 ساعة بنك مصر 16.39 16.49 18 ساعة البنك الأهلي المصري 16.39 16.49 18 ساعة بنك عودة 16.39 16.49 18 ساعة المصرف العربى الدولى 16.38 16.48 18 ساعة اتش اس بى سى HSBC 16.38 16.48 17 ساعة بنك بلوم 16.38 16.48 17 ساعة بنك التعمير والإسكان 16.38 16.48 17 ساعة البنك المركزى المصرى 16.38 16.50 18 ساعة بنك قناة السويس 16.38 16.48 18 ساعة المصرف المتحد 16.37 16.47 18 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 16.37 16.47 18 ساعة بنك الإسكندرية 16.36 16.46 16 ساعة

متوسط سعر باقي العملات













سعر الريال السعودي

أعلى سعر للشراء: 4.37 اتش اس بى سى HSBC أقل سعر للبيع: 4.39 بنك الإسكندرية

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ اتش اس بى سى HSBC 4.37 4.39 17 ساعة بنك عودة 4.37 4.40 17 ساعة البنك المصرى الخليجى 4.37 4.40 17 ساعة البنك المركزى المصرى 4.37 4.40 18 ساعة المصرف العربى الدولى 4.37 4.39 18 ساعة بنك بلوم 4.37 4.39 41 دقيقة البنك الأهلي المصري 4.36 4.40 18 ساعة بنك مصر 4.36 4.40 18 ساعة بنك قناة السويس 4.36 4.40 18 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.35 4.40 22 ساعة بنك المشرق 4.35 4.40 16 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 4.35 4.41 22 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.35 4.40 18 ساعة بنك مصر إيران التنمية 4.35 4.41 يومين كريدى أجريكول 4.35 4.40 21 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 4.35 4.39 18 ساعة البنك الأهلى اليونانى 4.34 4.41 17 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 4.34 4.40 18 ساعة بنك التنمية الصناعية 4.34 4.40 18 ساعة المصرف المتحد 4.34 4.39 18 ساعة البنك العقاري المصري العربي 4.33 4.43 16 ساعة بنك الإسكندرية 4.33 4.39 16 ساعة بنك التعمير والإسكان 4.30 4.41 17 ساعة بنك البركة 4.30 4.43 17 ساعة

سعر اليورو اليوم

أعلى سعر للشراء: 18.12 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أقل سعر للبيع: 18.16 البنك المركزى المصرى

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.12 18.25 22 ساعة بنك مصر إيران التنمية 18.06 18.31 23 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 18.05 18.25 17 ساعة كريدى أجريكول 18.04 18.23 17 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.02 18.23 18 ساعة بنك مصر 18.02 18.23 18 ساعة البنك الأهلى اليونانى 18.02 18.23 17 ساعة بنك التنمية الصناعية 18.02 18.23 18 ساعة بنك المشرق 18.02 18.23 16 ساعة بنك عودة 18.02 18.23 18 ساعة البنك الأهلي المصري 18.02 18.23 17 ساعة البنك العقاري المصري العربي 18.02 18.23 16 ساعة البنك المركزى المصرى 18.02 18.16 18 ساعة البنك المصرى الخليجى 18.02 18.24 17 ساعة بنك قناة السويس 18.01 18.22 18 ساعة المصرف العربى الدولى 18.01 18.22 18 ساعة بنك بلوم 18.01 18.22 41 دقيقة اتش اس بى سى HSBC 18.01 18.22 17 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 18.01 18.23 15 ساعة المصرف المتحد 18.00 18.21 18 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 18.00 18.21 17 ساعة بنك الإسكندرية 17.96 18.20 16 ساعة بنك التعمير والإسكان 17.95 18.27 17 ساعة بنك البركة 17.93 18.22 17 ساعة