أخبار إقتصادية

سعر صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 15/9/2019 أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية

بواسطة حنان الزهيري 0
اسعار العملات اليوم سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار العملات اليوم الأحد 15-9-2019 في البنوك ، حيث سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي اليوم 16.35 جنيه للشراء، وسجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم للشراء 4.36، بينما سجل سعر البيع 4.40، ،وسجل سعر البيع قيمة 16.45 جنيه، وسجل سعر اليورو الأوروبي اليوم قيمة شراء 17.90 جنيه، قيمة بيع 18.25 جنيه.



سعر الدولار اليوم

أعلى سعر للشراء: 16.39
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
أقل سعر للبيع: 16.45
البنك التجاري الدولي (CIB)
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية16.3916.493 أيام
بنك التنمية الصناعية16.3816.483 أيام
بنك مصر إيران التنمية16.3816.483 أيام
اتش اس بى سى HSBC16.3816.484 أيام
بنك المشرق16.3816.483 أيام
بنك قناة السويس16.3716.473 أيام
البنك المصرى لتنمية الصادرات16.3716.473 أيام
البنك المصرى الخليجى16.3716.473 أيام
البنك الأهلى اليونانى16.3716.473 أيام
بنك التعمير والإسكان16.3716.473 أيام
بنك عودة16.3716.473 أيام
المصرف المتحد16.3716.4725 دقيقة
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)16.3716.473 أيام
كريدى أجريكول16.3716.473 أيام
بنك البركة16.3716.473 أيام
بنك مصر16.3716.473 أيام
البنك الأهلي المصري16.3716.473 أيام
البنك العربي الأفريقي الدولى16.3716.473 أيام
البنك العقاري المصري العربي16.3616.4656 دقيقة
بنك بلوم16.3616.463 أيام
بنك الإسكندرية16.3616.464 أيام
البنك المركزى المصرى16.3616.483 أيام
بنك الكويت الوطني NBK16.3516.45يومين
البنك التجاري الدولي (CIB)16.3516.453 أيام
المصرف العربى الدولى16.3516.453 أيام

متوسط سعر باقي العملات



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سعر الريال السعودي اليوم

أعلى سعر للشراء: 4.37
اتش اس بى سى HSBC
أقل سعر للبيع: 4.39
المصرف العربى الدولى


البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
اتش اس بى سى HSBC4.374.394 أيام
البنك المصرى الخليجى4.364.39ساعة واحدة
بنك عودة4.364.3955 دقيقة
بنك بلوم4.364.3925 دقيقة
البنك المركزى المصرى4.364.393 أيام
المصرف العربى الدولى4.364.39ساعتين
بنك قناة السويس4.354.3925 دقيقة
البنك الأهلي المصري4.354.39ساعة واحدة
بنك مصر4.354.39يومين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية4.354.404 أيام
البنك المصرى لتنمية الصادرات4.354.393 أيام
بنك المشرق4.354.393 أيام
بنك مصر إيران التنمية4.344.403 أيام
كريدى أجريكول4.344.393 أيام
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)4.344.3925 دقيقة
البنك التجاري الدولي (CIB)4.344.3925 دقيقة
البنك الأهلى اليونانى4.344.4025 دقيقة
البنك العربي الأفريقي الدولى4.344.393 أيام
المصرف المتحد4.344.3925 دقيقة
بنك الكويت الوطني NBK4.334.39يومين
بنك الإسكندرية4.334.39ساعة واحدة
بنك التنمية الصناعية4.334.3956 دقيقة
البنك العقاري المصري العربي4.334.4256 دقيقة
بنك التعمير والإسكان4.304.414 أيام
بنك البركة4.294.433 أيام

بورصة الدواجن العمومية اليوم الأحد 15/9/2019 في مصر.. أسعار الكتاكيت والسمان اليوم في المزراع المصرية

 

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سعر اليورو اليوم

أعلى سعر للشراء: 18.12
البنك العقاري المصري العربي
أقل سعر للبيع: 18.06
البنك المركزى المصرى
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
البنك العقاري المصري العربي18.1218.2356 دقيقة
بنك التنمية الصناعية18.1118.3156 دقيقة
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)18.1118.3025 دقيقة
البنك العربي الأفريقي الدولى18.1018.30ساعة واحدة
المصرف المتحد18.1018.3025 دقيقة
البنك الأهلي المصري18.1018.30ساعة واحدة
بنك مصر18.1018.30يومين
بنك قناة السويس18.0918.3025 دقيقة
البنك المصرى الخليجى18.0918.30ساعة واحدة
بنك عودة18.0918.3055 دقيقة
البنك الأهلى اليونانى18.0918.3025 دقيقة
المصرف العربى الدولى18.0918.27ساعتين
البنك التجاري الدولي (CIB)18.0818.2726 دقيقة
بنك الإسكندرية18.0718.29ساعة واحدة
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية18.0418.163 أيام
بنك مصر إيران التنمية17.9918.233 أيام
بنك البركة17.9818.273 أيام
بنك المشرق17.9418.243 أيام
البنك المصرى لتنمية الصادرات17.9418.233 أيام
البنك المركزى المصرى17.9218.063 أيام
اتش اس بى سى HSBC17.9018.243 أيام
كريدى أجريكول17.8918.233 أيام
بنك بلوم17.8818.226 دقائق
بنك الكويت الوطني NBK17.8718.21يومين
بنك التعمير والإسكان17.8418.243 أيام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



حنان الزهيري

    مهندسه زراعيه من طنطا، بحب التصوير و الرسم، محررة بموقع نجوم مصرية.



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