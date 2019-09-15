سعر صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 15/9/2019 أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية

استقرت أسعار العملات اليوم الأحد 15-9-2019 في البنوك ، حيث سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي اليوم 16.35 جنيه للشراء، وسجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم للشراء 4.36، بينما سجل سعر البيع 4.40، ،وسجل سعر البيع قيمة 16.45 جنيه، وسجل سعر اليورو الأوروبي اليوم قيمة شراء 17.90 جنيه، قيمة بيع 18.25 جنيه.







سعر الدولار اليوم أعلى سعر للشراء: 16.39 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أقل سعر للبيع: 16.45 البنك التجاري الدولي (CIB) البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.39 16.49 3 أيام بنك التنمية الصناعية 16.38 16.48 3 أيام بنك مصر إيران التنمية 16.38 16.48 3 أيام اتش اس بى سى HSBC 16.38 16.48 4 أيام بنك المشرق 16.38 16.48 3 أيام بنك قناة السويس 16.37 16.47 3 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 16.37 16.47 3 أيام البنك المصرى الخليجى 16.37 16.47 3 أيام البنك الأهلى اليونانى 16.37 16.47 3 أيام بنك التعمير والإسكان 16.37 16.47 3 أيام بنك عودة 16.37 16.47 3 أيام المصرف المتحد 16.37 16.47 25 دقيقة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 16.37 16.47 3 أيام كريدى أجريكول 16.37 16.47 3 أيام بنك البركة 16.37 16.47 3 أيام بنك مصر 16.37 16.47 3 أيام البنك الأهلي المصري 16.37 16.47 3 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 16.37 16.47 3 أيام البنك العقاري المصري العربي 16.36 16.46 56 دقيقة بنك بلوم 16.36 16.46 3 أيام بنك الإسكندرية 16.36 16.46 4 أيام البنك المركزى المصرى 16.36 16.48 3 أيام بنك الكويت الوطني NBK 16.35 16.45 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 16.35 16.45 3 أيام المصرف العربى الدولى 16.35 16.45 3 أيام

متوسط سعر باقي العملات







سعر الريال السعودي اليوم

أعلى سعر للشراء: 4.37 اتش اس بى سى HSBC أقل سعر للبيع: 4.39 المصرف العربى الدولى







البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ اتش اس بى سى HSBC 4.37 4.39 4 أيام البنك المصرى الخليجى 4.36 4.39 ساعة واحدة بنك عودة 4.36 4.39 55 دقيقة بنك بلوم 4.36 4.39 25 دقيقة البنك المركزى المصرى 4.36 4.39 3 أيام المصرف العربى الدولى 4.36 4.39 ساعتين بنك قناة السويس 4.35 4.39 25 دقيقة البنك الأهلي المصري 4.35 4.39 ساعة واحدة بنك مصر 4.35 4.39 يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.35 4.40 4 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.35 4.39 3 أيام بنك المشرق 4.35 4.39 3 أيام بنك مصر إيران التنمية 4.34 4.40 3 أيام كريدى أجريكول 4.34 4.39 3 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.34 4.39 25 دقيقة البنك التجاري الدولي (CIB) 4.34 4.39 25 دقيقة البنك الأهلى اليونانى 4.34 4.40 25 دقيقة البنك العربي الأفريقي الدولى 4.34 4.39 3 أيام المصرف المتحد 4.34 4.39 25 دقيقة بنك الكويت الوطني NBK 4.33 4.39 يومين بنك الإسكندرية 4.33 4.39 ساعة واحدة بنك التنمية الصناعية 4.33 4.39 56 دقيقة البنك العقاري المصري العربي 4.33 4.42 56 دقيقة بنك التعمير والإسكان 4.30 4.41 4 أيام بنك البركة 4.29 4.43 3 أيام

بورصة الدواجن العمومية اليوم الأحد 15/9/2019 في مصر.. أسعار الكتاكيت والسمان اليوم في المزراع المصرية

سعر اليورو اليوم

أعلى سعر للشراء: 18.12 البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للبيع: 18.06 البنك المركزى المصرى

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العقاري المصري العربي 18.12 18.23 56 دقيقة بنك التنمية الصناعية 18.11 18.31 56 دقيقة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.11 18.30 25 دقيقة البنك العربي الأفريقي الدولى 18.10 18.30 ساعة واحدة المصرف المتحد 18.10 18.30 25 دقيقة البنك الأهلي المصري 18.10 18.30 ساعة واحدة بنك مصر 18.10 18.30 يومين بنك قناة السويس 18.09 18.30 25 دقيقة البنك المصرى الخليجى 18.09 18.30 ساعة واحدة بنك عودة 18.09 18.30 55 دقيقة البنك الأهلى اليونانى 18.09 18.30 25 دقيقة المصرف العربى الدولى 18.09 18.27 ساعتين البنك التجاري الدولي (CIB) 18.08 18.27 26 دقيقة بنك الإسكندرية 18.07 18.29 ساعة واحدة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.04 18.16 3 أيام بنك مصر إيران التنمية 17.99 18.23 3 أيام بنك البركة 17.98 18.27 3 أيام بنك المشرق 17.94 18.24 3 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.94 18.23 3 أيام البنك المركزى المصرى 17.92 18.06 3 أيام اتش اس بى سى HSBC 17.90 18.24 3 أيام كريدى أجريكول 17.89 18.23 3 أيام بنك بلوم 17.88 18.22 6 دقائق بنك الكويت الوطني NBK 17.87 18.21 يومين بنك التعمير والإسكان 17.84 18.24 3 أيام