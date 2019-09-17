سعر صرف الريال السعودي والدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 17/9/2019 في مصر مقابل الجنيه المصري

انخفض سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 17-9-2019 في البنوك المصرية، حيث سجل سعر صرف الدولار اليوم في بنك المشرق قيمة 16.33 للشراء وسجل سعر البيع 16.43، ولكنه سجل السعر في بنك مصر إيران التنمية 16.32 للشراء و16.42 للبيع، بينما سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي للشراء 16.31 جنيه، وللبيع 16.41 جنيه







سعر الدولار اليوم

أعلى سعر للشراء: 16.33 بنك المشرق أقل سعر للبيع: 16.39 البنك التجاري الدولي (CIB)







البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك المشرق 16.33 16.43 22 ساعة بنك البركة 16.33 16.43 17 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 16.33 16.43 22 ساعة بنك عودة 16.33 16.43 ساعتين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.33 16.43 58 دقيقة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 16.33 16.43 29 دقيقة البنك الأهلي المصري 16.33 16.43 23 ساعة بنك مصر 16.33 16.43 23 ساعة البنك المصرى الخليجى 16.32 16.42 21 ساعة البنك الأهلى اليونانى 16.32 16.42 18 ساعة بنك مصر إيران التنمية 16.32 16.42 23 ساعة اتش اس بى سى HSBC 16.32 16.42 23 ساعة البنك العقاري المصري العربي 16.32 16.42 ساعتين بنك التنمية الصناعية 16.31 16.41 39 دقيقة كريدى أجريكول 16.31 16.41 23 ساعة بنك بلوم 16.31 16.41 18 ساعة بنك الإسكندرية 16.31 16.41 23 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 16.31 16.41 16 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 16.30 16.40 20 ساعة بنك التعمير والإسكان 16.30 16.40 18 ساعة المصرف العربى الدولى 16.30 16.40 ساعة واحدة بنك قناة السويس 16.30 16.40 19 ساعة البنك المركزى المصرى 16.30 16.42 19 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 16.29 16.39 19 ساعة المصرف المتحد 16.29 16.39 18 ساعة

متوسط سعر باقي العملات







سعر الريال السعودي اليوم

أعلى سعر للشراء: 4.35 بنك عودة أقل سعر للبيع: 4.00 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك عودة 4.35 4.38 ساعتين اتش اس بى سى HSBC 4.35 4.38 يومين بنك بلوم 4.35 4.38 58 دقيقة البنك المركزى المصرى 4.35 4.38 19 ساعة المصرف العربى الدولى 4.35 4.37 ساعة واحدة البنك المصرى الخليجى 4.34 4.38 21 ساعة البنك الأهلي المصري 4.34 4.38 59 دقيقة بنك مصر 4.34 4.38 59 دقيقة بنك المشرق 4.33 4.38 22 ساعة بنك قناة السويس 4.33 4.38 19 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.33 4.38 16 ساعة البنك الأهلى اليونانى 4.33 4.39 24 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.33 4.00 18 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.33 4.38 21 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 4.33 4.39 22 ساعة بنك مصر إيران التنمية 4.33 4.39 23 ساعة كريدى أجريكول 4.33 4.37 23 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 4.33 4.37 19 ساعة بنك الإسكندرية 4.32 4.37 59 دقيقة البنك العربي الأفريقي الدولى 4.32 4.37 20 ساعة بنك التنمية الصناعية 4.32 4.38 40 دقيقة البنك العقاري المصري العربي 4.32 4.41 ساعتين المصرف المتحد 4.32 4.37 18 ساعة بنك التعمير والإسكان 4.29 4.40 يومين بنك البركة 4.28 4.42 ساعتين

سعر اليورو اليوم

أعلى سعر للشراء: 18.07 بنك الكويت الوطني NBK أقل سعر للبيع: 18.05 البنك التجاري الدولي (CIB)

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الكويت الوطني NBK 18.07 18.22 22 ساعة بنك المشرق 18.06 18.22 22 ساعة بنك بلوم 18.01 18.20 29 دقيقة كريدى أجريكول 18.00 18.20 20 ساعة البنك الأهلى اليونانى 18.00 18.23 18 ساعة البنك العقاري المصري العربي 17.98 18.08 ساعتين البنك المركزى المصرى 17.97 18.12 19 ساعة بنك عودة 17.96 18.09 ساعتين البنك الأهلي المصري 17.96 18.09 59 دقيقة بنك مصر 17.96 18.09 59 دقيقة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.96 18.09 29 دقيقة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.96 18.09 59 دقيقة اتش اس بى سى HSBC 17.95 18.08 40 دقيقة البنك المصرى الخليجى 17.95 18.09 58 دقيقة بنك التعمير والإسكان 17.94 18.26 19 ساعة بنك التنمية الصناعية 17.94 18.07 40 دقيقة البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.94 18.07 29 دقيقة البنك العربي الأفريقي الدولى 17.93 18.06 59 دقيقة المصرف العربى الدولى 17.92 18.06 ساعة واحدة بنك قناة السويس 17.92 18.06 29 دقيقة بنك الإسكندرية 17.92 18.07 59 دقيقة البنك التجاري الدولي (CIB) 17.92 18.05 30 دقيقة المصرف المتحد 17.92 18.05 59 دقيقة بنك مصر إيران التنمية 17.89 18.15 29 دقيقة بنك البركة 17.87 18.16 29 دقيقة