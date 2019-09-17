أخبار إقتصادية

سعر صرف الريال السعودي والدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 17/9/2019 في مصر مقابل الجنيه المصري

بواسطة حنان الزهيري 0
سعر الدولار اليوم سعر الريال السعودي اليوم

انخفض سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 17-9-2019 في البنوك المصرية، حيث سجل سعر صرف الدولار  اليوم في بنك المشرق قيمة 16.33 للشراء وسجل سعر البيع 16.43، ولكنه سجل السعر في بنك مصر إيران التنمية 16.32 للشراء و16.42 للبيع، بينما سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي للشراء 16.31 جنيه، وللبيع 16.41 جنيه



سعر الدولار اليوم

أعلى سعر للشراء: 16.33
بنك المشرق
أقل سعر للبيع: 16.39
البنك التجاري الدولي (CIB)


البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
بنك المشرق16.3316.4322 ساعة
بنك البركة16.3316.4317 ساعة
بنك الكويت الوطني NBK16.3316.4322 ساعة
بنك عودة16.3316.43ساعتين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية16.3316.4358 دقيقة
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)16.3316.4329 دقيقة
البنك الأهلي المصري16.3316.4323 ساعة
بنك مصر16.3316.4323 ساعة
البنك المصرى الخليجى16.3216.4221 ساعة
البنك الأهلى اليونانى16.3216.4218 ساعة
بنك مصر إيران التنمية16.3216.4223 ساعة
اتش اس بى سى HSBC16.3216.4223 ساعة
البنك العقاري المصري العربي16.3216.42ساعتين
بنك التنمية الصناعية16.3116.4139 دقيقة
كريدى أجريكول16.3116.4123 ساعة
بنك بلوم16.3116.4118 ساعة
بنك الإسكندرية16.3116.4123 ساعة
البنك المصرى لتنمية الصادرات16.3116.4116 ساعة
البنك العربي الأفريقي الدولى16.3016.4020 ساعة
بنك التعمير والإسكان16.3016.4018 ساعة
المصرف العربى الدولى16.3016.40ساعة واحدة
بنك قناة السويس16.3016.4019 ساعة
البنك المركزى المصرى16.3016.4219 ساعة
البنك التجاري الدولي (CIB)16.2916.3919 ساعة
المصرف المتحد16.2916.3918 ساعة

متوسط سعر باقي العملات

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سعر الريال السعودي اليوم

أعلى سعر للشراء: 4.35
بنك عودة
أقل سعر للبيع: 4.00
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
بنك عودة4.354.38ساعتين
اتش اس بى سى HSBC4.354.38يومين
بنك بلوم4.354.3858 دقيقة
البنك المركزى المصرى4.354.3819 ساعة
المصرف العربى الدولى4.354.37ساعة واحدة
البنك المصرى الخليجى4.344.3821 ساعة
البنك الأهلي المصري4.344.3859 دقيقة
بنك مصر4.344.3859 دقيقة
بنك المشرق4.334.3822 ساعة
بنك قناة السويس4.334.3819 ساعة
البنك المصرى لتنمية الصادرات4.334.3816 ساعة
البنك الأهلى اليونانى4.334.3924 ساعة
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية4.334.0018 ساعة
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)4.334.3821 ساعة
بنك الكويت الوطني NBK4.334.3922 ساعة
بنك مصر إيران التنمية4.334.3923 ساعة
كريدى أجريكول4.334.3723 ساعة
البنك التجاري الدولي (CIB)4.334.3719 ساعة
بنك الإسكندرية4.324.3759 دقيقة
البنك العربي الأفريقي الدولى4.324.3720 ساعة
بنك التنمية الصناعية4.324.3840 دقيقة
البنك العقاري المصري العربي4.324.41ساعتين
المصرف المتحد4.324.3718 ساعة
بنك التعمير والإسكان4.294.40يومين
بنك البركة4.284.42ساعتين

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سعر اليورو اليوم

أعلى سعر للشراء: 18.07
بنك الكويت الوطني NBK
أقل سعر للبيع: 18.05
البنك التجاري الدولي (CIB)
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
بنك الكويت الوطني NBK18.0718.2222 ساعة
بنك المشرق18.0618.2222 ساعة
بنك بلوم18.0118.2029 دقيقة
كريدى أجريكول18.0018.2020 ساعة
البنك الأهلى اليونانى18.0018.2318 ساعة
البنك العقاري المصري العربي17.9818.08ساعتين
البنك المركزى المصرى17.9718.1219 ساعة
بنك عودة17.9618.09ساعتين
البنك الأهلي المصري17.9618.0959 دقيقة
بنك مصر17.9618.0959 دقيقة
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)17.9618.0929 دقيقة
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية17.9618.0959 دقيقة
اتش اس بى سى HSBC17.9518.0840 دقيقة
البنك المصرى الخليجى17.9518.0958 دقيقة
بنك التعمير والإسكان17.9418.2619 ساعة
بنك التنمية الصناعية17.9418.0740 دقيقة
البنك المصرى لتنمية الصادرات17.9418.0729 دقيقة
البنك العربي الأفريقي الدولى17.9318.0659 دقيقة
المصرف العربى الدولى17.9218.06ساعة واحدة
بنك قناة السويس17.9218.0629 دقيقة
بنك الإسكندرية17.9218.0759 دقيقة
البنك التجاري الدولي (CIB)17.9218.0530 دقيقة
المصرف المتحد17.9218.0559 دقيقة
بنك مصر إيران التنمية17.8918.1529 دقيقة
بنك البركة17.8718.1629 دقيقة

 

 

 

 



حنان الزهيري

    مهندسه زراعيه من طنطا، بحب التصوير و الرسم، محررة بموقع نجوم مصرية.



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