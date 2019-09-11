سعر الريال السعودي اليوم
سعر الدولار اليوم
أخبار إقتصادية

سعر صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي اليوم 11 سبتمبر 2019 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والسوق السوداء

بواسطة حنان الزهيري 0

نتابع معكم اليوم زوارنا الكرام ، سعر صرف العملة الخضراء أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية والسوق السوداء ، حيث واصل سعر الدولار في حالة التراجع اليوم الأربعاء الموافق 11/9/2019، حيث سجل انخفاضاً جديداً  مقابل الجنيه المصرى، ليواصل حالة التراجع التى شهدتها الورقة الخضراء منذ عدة أسابيع، والذى حقق فيه تراجعات متتالية بشكل يومى تقريباً على مدار الأسبوع، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم المزيد .



والجدير بالذكر أنه سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي اليوم 16.40 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع سعر16.50 جنيه، بينما سجل سعر اليورو الأوروبي اليوم سعر شراء 18.10 جنيه، وسعربيع 18.25 جنيه، وسجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم للشراء 4.36، بينما سجل سعر البيع 4.40 .

سعر الدولار اليوم الأربعاء



أعلى سعر للشراء: 16.43
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
أقل سعر للبيع: 16.49
بنك الإسكندرية
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية16.4316.53يومين
البنك المصرى لتنمية الصادرات16.4216.52يوم واحد
البنك الأهلى اليونانى16.4116.5119 ساعة
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)16.4116.5122 ساعة
بنك المشرق16.4116.5118 ساعة
بنك عودة16.4116.51ساعتين
بنك الكويت الوطني NBK16.4116.5115 ساعة
البنك العقاري المصري العربي16.4116.5121 ساعة
بنك التنمية الصناعية16.4116.5121 ساعة
بنك بلوم16.4116.5119 ساعة
اتش اس بى سى HSBC16.4116.5121 ساعة
كريدى أجريكول16.4116.5120 ساعة
بنك البركة16.4116.5118 ساعة
بنك مصر16.4116.5121 ساعة
البنك الأهلي المصري16.4116.5122 ساعة
البنك المصرى الخليجى16.4016.5021 ساعة
بنك مصر إيران التنمية16.4016.5021 ساعة
بنك التعمير والإسكان16.4016.5022 ساعة
المصرف العربى الدولى16.4016.5022 ساعة
البنك العربي الأفريقي الدولى16.4016.5039 دقيقة
بنك قناة السويس16.3916.49ساعة واحدة
المصرف المتحد16.3916.4921 ساعة
البنك التجاري الدولي (CIB)16.3916.4922 ساعة
بنك الإسكندرية16.3916.4921 ساعة
البنك المركزى المصرى16.3916.5119 ساعة


سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

أعلى سعر للشراء: 4.37
بنك عودة
أقل سعر للبيع: 4.40
بنك الإسكندرية


البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
بنك عودة4.374.40ساعتين
بنك بلوم4.374.4021 دقيقة
المصرف العربى الدولى4.374.40ساعة واحدة
البنك المصرى الخليجى4.374.4021 ساعة
اتش اس بى سى HSBC4.374.4021 ساعة
البنك المركزى المصرى4.374.4019 ساعة
البنك الأهلي المصري4.364.40ساعتين
بنك مصر4.364.40ساعتين
البنك المصرى لتنمية الصادرات4.364.40يوم واحد
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية4.364.41يومين
بنك قناة السويس4.364.40ساعة واحدة
بنك المشرق4.364.4051 دقيقة
البنك الأهلى اليونانى4.364.42يوم واحد
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)4.354.40ساعتين
كريدى أجريكول4.354.4020 ساعة
البنك التجاري الدولي (CIB)4.354.4041 دقيقة
بنك الكويت الوطني NBK4.354.4115 ساعة
بنك مصر إيران التنمية4.354.4121 ساعة
البنك العربي الأفريقي الدولى4.354.4041 دقيقة
بنك الإسكندرية4.344.4041 دقيقة
المصرف المتحد4.344.4021 ساعة
بنك التنمية الصناعية4.344.40ساعة واحدة
البنك العقاري المصري العربي4.344.44ساعتين
بنك البركة4.314.4418 ساعة
بنك التعمير والإسكان4.304.463 أيام

وللعلم بالشئ أن تلك الأسعار تتحدث لحظة بلحظة في وجود أي تغيرات تطرأ عليها .



حنان الزهيري

    مهندسه زراعيه من طنطا، بحب التصوير و الرسم، محررة بموقع نجوم مصرية.



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