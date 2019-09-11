سعر صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي اليوم 11 سبتمبر 2019 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والسوق السوداء

نتابع معكم اليوم زوارنا الكرام ، سعر صرف العملة الخضراء أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية والسوق السوداء ، حيث واصل سعر الدولار في حالة التراجع اليوم الأربعاء الموافق 11/9/2019، حيث سجل انخفاضاً جديداً مقابل الجنيه المصرى، ليواصل حالة التراجع التى شهدتها الورقة الخضراء منذ عدة أسابيع، والذى حقق فيه تراجعات متتالية بشكل يومى تقريباً على مدار الأسبوع، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم المزيد .







والجدير بالذكر أنه سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي اليوم 16.40 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع سعر16.50 جنيه، بينما سجل سعر اليورو الأوروبي اليوم سعر شراء 18.10 جنيه، وسعربيع 18.25 جنيه، وسجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم للشراء 4.36، بينما سجل سعر البيع 4.40 .

سعر الدولار اليوم الأربعاء







أعلى سعر للشراء: 16.43 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أقل سعر للبيع: 16.49 بنك الإسكندرية

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.43 16.53 يومين البنك المصرى لتنمية الصادرات 16.42 16.52 يوم واحد البنك الأهلى اليونانى 16.41 16.51 19 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 16.41 16.51 22 ساعة بنك المشرق 16.41 16.51 18 ساعة بنك عودة 16.41 16.51 ساعتين بنك الكويت الوطني NBK 16.41 16.51 15 ساعة البنك العقاري المصري العربي 16.41 16.51 21 ساعة بنك التنمية الصناعية 16.41 16.51 21 ساعة بنك بلوم 16.41 16.51 19 ساعة اتش اس بى سى HSBC 16.41 16.51 21 ساعة كريدى أجريكول 16.41 16.51 20 ساعة بنك البركة 16.41 16.51 18 ساعة بنك مصر 16.41 16.51 21 ساعة البنك الأهلي المصري 16.41 16.51 22 ساعة البنك المصرى الخليجى 16.40 16.50 21 ساعة بنك مصر إيران التنمية 16.40 16.50 21 ساعة بنك التعمير والإسكان 16.40 16.50 22 ساعة المصرف العربى الدولى 16.40 16.50 22 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 16.40 16.50 39 دقيقة بنك قناة السويس 16.39 16.49 ساعة واحدة المصرف المتحد 16.39 16.49 21 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 16.39 16.49 22 ساعة بنك الإسكندرية 16.39 16.49 21 ساعة البنك المركزى المصرى 16.39 16.51 19 ساعة







سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

أعلى سعر للشراء: 4.37 بنك عودة أقل سعر للبيع: 4.40 بنك الإسكندرية







البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك عودة 4.37 4.40 ساعتين بنك بلوم 4.37 4.40 21 دقيقة المصرف العربى الدولى 4.37 4.40 ساعة واحدة البنك المصرى الخليجى 4.37 4.40 21 ساعة اتش اس بى سى HSBC 4.37 4.40 21 ساعة البنك المركزى المصرى 4.37 4.40 19 ساعة البنك الأهلي المصري 4.36 4.40 ساعتين بنك مصر 4.36 4.40 ساعتين البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.36 4.40 يوم واحد بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.36 4.41 يومين بنك قناة السويس 4.36 4.40 ساعة واحدة بنك المشرق 4.36 4.40 51 دقيقة البنك الأهلى اليونانى 4.36 4.42 يوم واحد البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.35 4.40 ساعتين كريدى أجريكول 4.35 4.40 20 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 4.35 4.40 41 دقيقة بنك الكويت الوطني NBK 4.35 4.41 15 ساعة بنك مصر إيران التنمية 4.35 4.41 21 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 4.35 4.40 41 دقيقة بنك الإسكندرية 4.34 4.40 41 دقيقة المصرف المتحد 4.34 4.40 21 ساعة بنك التنمية الصناعية 4.34 4.40 ساعة واحدة البنك العقاري المصري العربي 4.34 4.44 ساعتين بنك البركة 4.31 4.44 18 ساعة بنك التعمير والإسكان 4.30 4.46 3 أيام

وللعلم بالشئ أن تلك الأسعار تتحدث لحظة بلحظة في وجود أي تغيرات تطرأ عليها .