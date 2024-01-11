سعر سبيكة الذهب في السعودية اليوم الخميس 11 يناير 2024 من نصف جرام إلى 100 جرام

شهدت أسعار سبائك الذهب في السعودية صباح اليوم الخميس ارتفاعاً ملحوظاً تزامناً مع صعود سعر الأونصة، في السطور التالية سوف نتعرف على آخر التطورات التي حدثت في سعر السبيكة في المملكة.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

في النقاط التالية سوف نرصد لكم أسعار السبائك من نصف جرام وحتى 100 جرام:

سعر سبيكة الذهب وزن نصف جرام: 122.64 ريال سعودي.

سعر السبيكة وزن 1 جرام: 245.27 ريال.

سعر السبيكة وزن 2 جرام: 490.54 ريال.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام: 1226.35 ريال.

سعر السبيكة وزن 10 جرام: 2452.70 ريال.

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرام: 4905.41 ريال.

سعر سبيكة الذهب وزن 31.5 جرام: 7627.91 ريال.

بينما تم تداول السبيكة وزن 40 جرام بسعر: 9810.82 ريال.

وجاء سعر السبيكة وزن 50 جرام بنحو: 12263.52 ريال.

وأخيراً سبيكة الذهب وزن 100 جرام والتي سجلت نحو: 24527.04 ريال.

وشهد سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم صعوداً جديداً حيث سجلت في تعاملات صباح الخميس نحو: 7 آلاف و629 ريال سعودي.

ويرجى العلم أن هذه الأسعار قابلة للصعود والهبوط على مدار اليوم وهو أمر طبيعي في بورصة الذهب.