سعر جرام الذهب في الامارات اليوم الأربعاء 10 مايو 20123 عيار 21 يسجل 209 درهم 

استقرت اسعار الذهب في الإمارات بنهاية تعاملات، اليوم الأربعاء 10 مايو، بعد ارتفاعها في مستهل التعاملات مقارنة بالسعار المسجلة في ختام تدوال الذهب أمس الثلاثاء، ليسجل حرام الذهب عيار 24 نحو 239.50 درهم إماراتي، فيما بلغ سعر أونصة الذهب 7،634.69 درهم.

فيما تماسكت أسعار الذهب عالميا في الأسواق اليوم، وذلك في ظل انتظار المتعاملين لبيانات التضخم الأمريكية، حيث يمكن أن تؤثر هذه البيانات على قرارات السياسة النقدية التي يصدرها البنك المركزي الأمريكي، وفي المعاملات الفورية، لم يتغير سعر الذهب ليستقر عند مستوى 2032.86 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1٪ لتصل إلى 2041.50 دولار للأوقية.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 239.50 درهم إماراتي.

سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ 219.54 درهم إماراتي.

سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 209.56 درهم إمارتي.

سعر جرام الذهب عيار 18 استقر عند 179.63 درهم إمارتي.

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 139.71 درهم إماراتي.

سعر أونصة الذهب بلغ 7،448.48 درهم نحو 2،028.40 دولار أمريكي.

وبلغ سعر كيلو الذهب 239,616 درهم ما يعادل 65,254 دولار.