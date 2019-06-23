سعر بيتكوين يتجاوز الـ 10 آلاف دولار لأول مرة بعد آخر صعود 2018 عقب إعلان عملة الفيسبوك المشفرة

تجاوز سعر البيتكوين الـ 10 آلاف دولار للمرة الأولى منذ آخر مرة في شهر مارس 2018 يوم الجمعة الماضي وفقًا لموقع كوين ديسك، وجاء ذلك الصعود بعد إعلان موقع فيسبوك يوم 18 يونيو عن أنه سيقدم عُملة رقمية جديدة باسم ليبرا Libraوتطبيق لإدارة هذه العملة والتعامل بها يحمل اسم كاليبرا Calibra والذي سيسمح لمستخدمي فيسبوك إرسال واستقبال العملة واستخدامها في عملية الشراء على الإنترنت أون لاين.

سعر بيتكوين يشهد ارتفاعًا كبيرًا عام 2019

وسعر عملة البيتكوين الأشهر في العالم واجه ارتفاعًا هائلًا خلال العامين الماضيين، لدرجة إنه حقق سعر 20 ألف دولار في ديسمبر 2017 قبل أن يهبط مرة أخرى إلى سعر الـ 3200 دولار العام الماضي، ويعاود الصعود مرة أخرى الجمعة الماضية متجاوزًا حاجز الـ 10 الاف دولار بعد إعلان فيسبوك سالف الذكر والذي أعلنته الإدارة بعد 4 شهور من تحوّل جي بي مورجان البنك الأمريكي الأكبر والأول الذي ينشيء عملة مشفرة.

الخبران السابقان بارزان نظرًا للأدوار الضخمة التي تلعبها الشركتين في مجال صناعات التقنية والتمويل، وعملية الجدال الضخمة بخصوص تطلعات عملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى على المدى الطويل لتحقيق نجاحات، وبعيدًا عن الإعلانات السابقة فلقد شهدت البيتكوين نمو متزايدًا من عام 2019 بعد هبوط عام 2018، حيث وصل معدل الارتفاع بنسبة 150% هذا العام، وهذا الرقم يتجاوز نمو أرباح النفط الأمريكي والذهب والذي سجل نموًا أقل من 20% وفقًا لصحيفة ووال ستريت جرنال.

آراء بعض مشاهير عالم التقنية والمال في عملة بيتكوين

بالطبع الارتفاع الأكبر من المعتاد لعملة البيتكوين كان متسارع بعد هبوطه العام الماضي. وقال جيمي ديمون، رئيس مجلس إدارة بنك جي بي مورجان، في سبتمبر 2017 إن البيتكوين عبارة عن احتيال وأنه سيفصل الموظفين الذين يتداولون فيه. وبعد مرور 4 شهور قال إنه نادم على هذه التعليقات، ولقد قارن المستثمر الشهير و( وارين بوفيت) رئيس مجلس إدارة بريكشايل هيثواي ما بين البيت كوين بـ سمّ الفئران بينما عبر جاك دورسي، رئيس مجلس إدارة موقع ( تويتر)، عن حماسه للعملة الرقمية في بداياتها.

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