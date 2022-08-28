سعر بتكوين يتراجع إلى ما دون 20 ألف دولار، و”إيثيريوم” يفقد 2.76 % من قيمته

سجَّلت العملة الإلكترونية الرئيسية “بتكوين” انخفاضاً جديداً إلى ما دون 20 ألف دولار، مع تواصل الخسائر التي تعاني منها العملات الرقمية الرئيسية مع هبوط “بتكوين” بنحو 60 % عن أعلى مستوى بلغته هذا العام، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

البتكوين تنخفض 298 دولاراً وتغلق دون العشرين ألف دولار

هذا وقد خسرت “بتكوين”، العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية والأكثر شهرة حول العالم، 1.5 % من قيمتها، حيث وصلت إلى 19946 دولاراً مقابل البتكوين الواحد، بانخفاض 298 دولاراً عن إغلاقها السابق، وبذلك تكون قد انخفضت 58.7 % عن أعلى مستوى لها هذا العام البالغ 48234 دولاراً والذي سجلته في 28 مارس الماضي.

إيثريوم تتراجع 2.76 % عن إغلاقها السابق

في سياقٍ متصل، تراجعت عملة إيثريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة، 2.76 % إلى 1467.2 دولار، أي أقل 41.60 دولار عن الإغلاق السابق.

ويأتي انخفاض بتكوين بعد يوم ضعيف للعملة الجمعة الماضية، حيث سجَّلت انخفاضاً مع تراجع بورصة “وول ستريت” وإغلاق مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بانخفاض أكثر من 3%.