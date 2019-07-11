سعر اليورو مقابل الدولار والعملات اليوم السبت 13-7-2019 على المستوى الدولي

سوف نستعرض معكم اليوم عبر موقعنا نجوم مصرية سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي، وغيرها من العملات على المستوى العالمي، حيث تمثل عملة اليورو أحد العملات الرئيسية المعترف بها على نطاق واسع في التعاملات والتجارة الدولية، كما يمثل سعر الدولار اليوم أحد العوامل المهمة في التجارة الدولية، ونقدم لكم خدمة سعر صرف اليورو أمام العديد من العملات ذات الثقل الاقتصادي على المستوى التجاري الدولي.

سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي وغيرها من العملات الدولية

هذا الجدول يستعرض معكم سعر اليورو اليوم مقابل أشهر العملات الدولية مثل العملة الأمريكية والجنيه الاسترليني والدولار والكندي وغيرها وهي على النحو التالي

العملة مقابل 1 يورو الدولار الأمريكي 1.12849 الجنيه الاسترليني 0.89760 الدولار الكندي 1.47289 الفرنك السويسري 1.11065 الدولار الأسترالي 1.60724 الليرة التركي 3.25736 الدرهم الإماراتي 4.14436 الين الياباني 121.974

تاريخ نشأة عملة اليورو الأوروبي الموحدة

يعرف اليورو بأسماء أخرى منها الأورو أو الأُيرو، يعتبر اليورو عملة حديثا نوعا ما بالنسبة للعملات الأخرى، حيث أن أول إصدار له بدأ من قبل البنك المركزي الأوروبي في عام 1999 ميلادية قبل نحو تسعة عشر عاما من الآن، وتوالت الاعترافات به كعملة رسمية وقامت العديد من دول الاتحاد بالاستغناء عن عملتها مثل المارك الألماني والفرانك الفرنسي والليرة الإيطالي مقابل استخدام العملة الأوروبية الموحدة اليورو، حاليا يتم تداوله في 25 دولة منها 19 دولة في الاتحاد الأوروبي، وستة دول أخرى لم تنضم حتى الآن بشكل رسمي في الاتحاد لكنها تتعامل باليورو حاليا.

اليورو يواجه أزمة كبيرة في عام 2010

واجهة عملة اليورو الموحدة تحديا كبيرا في عام 2010 عندما حدثت أزمة مالية عنيفة في أحدى دول الاتحاد الأوروبي وهي اليونان، حين عجزت اليونان عن تسديد ديونها الخارجية وكانت على وشك إعلان إفلاس الدولة بشكل رسمي، حيث كادت أن تؤدي الأزمة بالعملة الموحدة للتفكك، لولا تدخلات باقي الأعضاء خصوصا ألمانيا وفرنسا وبمساعدة البنك الدولي، حيث استمرت العملة واكتسبت المزيد من الثقة.

الطلب على عملة اليورو الأوروبي

يزداد الطلب على اليورو بشكل مستمر، حيث تعتبر منطقة الاتحاد الأوروبي المقر الرئيسي للتعامل باليورو واحدة من أكثر مناطق العالم إنتاجا، سواء على المستوى الصناعي أو الزراعي أو السياحي أو التكنولوجي، حيث تعد المنطقة ثالث أكبر قوة أقتصادية بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية، فاكتسبت العملة أهمية مضاعفة من قيمة الدول التي تتعامل بها.

سعر اليورو مقابل الدولار اليوم السبت

شهد سعر صرف اليورو أمام الدولار بعض الانخفاض النسبي، كذلك انخفض اليورو مقابل الجنيه الاسترليني والعديد من العملات الدولية، وسوف نستمر معكم في متابعة آخر أسعار صرف اليورو محدثة بشكل يومي إن شاء الله.