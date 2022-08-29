سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022
يعد سعر اليورو من أهم أسعار العملات الأجنبية التي تهم المصريين دائماً، لذلك ننشر لكم سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.
سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الاثنين
- سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري 19.04 جنيه للشراء و19.37 جنيه للبيع.
- سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك مصر 19.04 جنيه للشراء و19.37 جنيه للبيع.
- سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك قناة السويس 19.01 جنيه للشراء و19.39 جنيه للبيع.
- سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي 19.06 جنيه للشراء و19.39 جنيه للبيع.
- سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في العربي الإفريقي سجل 19.02 جنيه للشراء و19.39 جنيه للبيع.
- سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري 19.08 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع.
أسعار تهمك :
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.