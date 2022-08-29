أخبار إقتصادية

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022

عبد الرحمن رضا

يعد سعر اليورو من أهم أسعار العملات الأجنبية التي تهم المصريين دائماً، لذلك ننشر لكم سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الاثنين 

  • سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري 19.04 جنيه للشراء و19.37 جنيه للبيع.
  • سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك مصر 19.04 جنيه للشراء و19.37 جنيه للبيع.
  • سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك قناة السويس 19.01 جنيه للشراء و19.39 جنيه للبيع.
  • سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي 19.06 جنيه للشراء و19.39 جنيه للبيع.
  • سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في العربي الإفريقي سجل 19.02 جنيه للشراء و19.39 جنيه للبيع.
  • سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري 19.08 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم السبت 27 أغسطس 2022 مقابل الجنيه المصري

سعر اليورو اليوم الجمعة 26 أغسطس 2022 مقابل الجنيه المصري

أسعار تهمك : 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.

عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.


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