سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2022/8/20

يهم سعر اليورو مقابل الجنيه المصري كثير من الشعب المصري، سواء من كان متواجد داخل البلاد أو خارج البلاد، فيكون مهم لمن هم داخل البلاد كالمستثمرين أو من يتعاملوا باليورو مع شركات أو مع عملاء ويوجد غيرهم الكثير أيضاً، وعلى صعيد آخر يهم من هم في الخارج ويرسلوا حوالات لأهاليهم بداخل مصر، لذلك سعر اليورو مقابل الجنيه المصري مهم لفئة كبيرة من الشعب المصري مستثمرين أو رجال أعمال أو موظفين أو عاملين بالخارج، لذلك نعرض لكم سعر اليورو اليوم السبت 20/8/2022 مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في مصر اليوم

يذكر أن سعر اليورو سجل أعلى أداء له في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم، حيث بلغ نحو 19.51 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 19.58 جنيه للبيع.

علاوة على ذلك بلغ سعر اليورو في بنك مصر نحو 19.46 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 19.56 جنيه للبيع.

وأيضاً سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 19.46 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 19.56 جنيه للبيع.

علاوة على ذلك، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 19.47 جنيه للشراء، بينما بلغ نحو 19.58 جنيه للبيع.

بينما سجل اليورو في بنك المصرف المتحدة 19.45 جنيه للشراء و 19. 69 جنيه للبيع.

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وبذلك نكون عرضنا لكم سعر اليورو والدولار والذهب والحديد والريال السعودي في مصر اليوم السبت الموافق 20 أغسطس لعام 2022.