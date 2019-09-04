سعر اليورو الأوروبي في البنوك العاملة بمصر اليوم الأربعاء 4 – 9 -2019

يعتبر اليورو الأوروبي أحد أهم العملات الموجودة حول العالم أجمع ، بل يحتل اليورو الأوروبي المرتبة الثانية من حيث الأهمية على المستوى العالمي بعد الدولار الأمريكي ، ويرجع ذلك لانتشار اليورو بشكل كبير للغاية ، حيث يقوم اليورو الأوروبي بربط أكثر من 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي معًا.







ومن هنا يحرص عدد كبير للغاية من الأشخاص على متابعة أدق وأحدث أسعار تداول اليورو الأوروبي ، وهو ما نقدمه لك في صورة متابعة وتقرير يومي من خلال موقع نجوم مصرية ، ونقدم لك من خلال النقاط التالية أسعار تداول وصرف اليورو الأوروبي في مختلف البنوك العاملة بمصر سواء الحكومية أو الخاصة ، وذلك لليوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2019.

​​​​​​​سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنوك المصرية







بنك البركة

18.194 جنيه مصري للشراء.







18.488 جنيه مصري للبيع.

بنك الإسكندرية







18.061 جنيه مصري للشراء.

18.257 جنيه مصري للبيع.

بنك المشرق

18.058 جنيه مصري للشراء.

18.236 جنيه مصري للبيع.

بنك عودة

18.058 جنيه مصري للشراء.

18.225 جنيه مصري للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

18.058 جنيه مصري للشراء.

18.236 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

18.058 جنيه مصري للشراء.

18.236 جنيه مصري للبيع.

بنك قناة السويس

18.051 جنيه مصري للشراء.

18.236 جنيه مصري للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

18.050 جنيه مصري للشراء.

18.220 جنيه مصري للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

18.050 جنيه مصري للشراء.

18.220 جنيه مصري للبيع.

بنك التنمية الصناعية

18.047 جنيه مصري للشراء.

18.225 جنيه مصري للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

18.047 جنيه مصري للشراء.

18.225 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

18.047 جنيه مصري للشراء.

18.225 جنيه مصري للبيع.

بنك كريدى أجريكول

18.041 جنيه مصري للشراء.

18.225 جنيه مصري للبيع.

البنك المركزي المصري

18.039 جنيه مصري للشراء.

18.184 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر

18.036 جنيه مصري للشراء.

18.214 جنيه مصري للبيع.

المصرف المتحد

18.036 جنيه مصري للشراء.

18.214 جنيه مصري للبيع.

بنك بلوم

18.036 جنيه مصري للشراء.

18.214 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

18.036 جنيه مصري للشراء.

18.214 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري الخليجي

18.036 جنيه مصري للشراء.

18.230 جنيه مصري للبيع.

بنك التعمير والإسكان

18.030 جنيه مصري للشراء.

18.392 جنيه مصري للبيع.

المصرف العربي الدولي

18.030 جنيه مصري للشراء.

18.179 جنيه مصري للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولى

18.030 جنيه مصري للشراء.

18.214 جنيه مصري للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

18.030جنيه مصري للشراء.

18.214 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي المصري

18.030 جنيه مصري للشراء.

18.214 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

18.020 جنيه مصري للشراء.

18.260 جنيه مصري للبيع.