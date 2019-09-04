سعر اليورو الأوروبي في البنوك العاملة بمصر اليوم الأربعاء 4 – 9 -2019
يعتبر اليورو الأوروبي أحد أهم العملات الموجودة حول العالم أجمع ، بل يحتل اليورو الأوروبي المرتبة الثانية من حيث الأهمية على المستوى العالمي بعد الدولار الأمريكي ، ويرجع ذلك لانتشار اليورو بشكل كبير للغاية ، حيث يقوم اليورو الأوروبي بربط أكثر من 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي معًا.
ومن هنا يحرص عدد كبير للغاية من الأشخاص على متابعة أدق وأحدث أسعار تداول اليورو الأوروبي ، وهو ما نقدمه لك في صورة متابعة وتقرير يومي من خلال موقع نجوم مصرية ، ونقدم لك من خلال النقاط التالية أسعار تداول وصرف اليورو الأوروبي في مختلف البنوك العاملة بمصر سواء الحكومية أو الخاصة ، وذلك لليوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2019.
سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنوك المصرية
- بنك البركة
18.194 جنيه مصري للشراء.
18.488 جنيه مصري للبيع.
- بنك الإسكندرية
18.061 جنيه مصري للشراء.
18.257 جنيه مصري للبيع.
- بنك المشرق
18.058 جنيه مصري للشراء.
18.236 جنيه مصري للبيع.
- بنك عودة
18.058 جنيه مصري للشراء.
18.225 جنيه مصري للبيع.
- بنك الكويت الوطني NBK
18.058 جنيه مصري للشراء.
18.236 جنيه مصري للبيع.
- البنك المصري لتنمية الصادرات
18.058 جنيه مصري للشراء.
18.236 جنيه مصري للبيع.
- بنك قناة السويس
18.051 جنيه مصري للشراء.
18.236 جنيه مصري للبيع.
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
18.050 جنيه مصري للشراء.
18.220 جنيه مصري للبيع.
- بنك اتش اس بى سى HSBC
18.050 جنيه مصري للشراء.
18.220 جنيه مصري للبيع.
- بنك التنمية الصناعية
18.047 جنيه مصري للشراء.
18.225 جنيه مصري للبيع.
- البنك العقاري المصري العربي
18.047 جنيه مصري للشراء.
18.225 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
18.047 جنيه مصري للشراء.
18.225 جنيه مصري للبيع.
- بنك كريدى أجريكول
18.041 جنيه مصري للشراء.
18.225 جنيه مصري للبيع.
- البنك المركزي المصري
18.039 جنيه مصري للشراء.
18.184 جنيه مصري للبيع.
- بنك مصر
18.036 جنيه مصري للشراء.
18.214 جنيه مصري للبيع.
- المصرف المتحد
18.036 جنيه مصري للشراء.
18.214 جنيه مصري للبيع.
- بنك بلوم
18.036 جنيه مصري للشراء.
18.214 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي اليوناني
18.036 جنيه مصري للشراء.
18.214 جنيه مصري للبيع.
- البنك المصري الخليجي
18.036 جنيه مصري للشراء.
18.230 جنيه مصري للبيع.
- بنك التعمير والإسكان
18.030 جنيه مصري للشراء.
18.392 جنيه مصري للبيع.
- المصرف العربي الدولي
18.030 جنيه مصري للشراء.
18.179 جنيه مصري للبيع.
- البنك العربي الأفريقي الدولى
18.030 جنيه مصري للشراء.
18.214 جنيه مصري للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB)
18.030جنيه مصري للشراء.
18.214 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي المصري
18.030 جنيه مصري للشراء.
18.214 جنيه مصري للبيع.
- بنك مصر إيران التنمية
18.020 جنيه مصري للشراء.
18.260 جنيه مصري للبيع.