سعر اليورو الأوروبي اليوم الأربعاء 31 يوليو 2019 في البنوك الحكومية والخاصة بمصر

تعتبر عملة اليورو الأوروبي واحدة من اكثر العملات الاقتصادية قوة على مستوى العالم أجمع ، فهي تربط أكثر من 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي معًا ، الأمر الذي يزيد من قوة تلك العملة وسيطرتها على المستوى الاقتصادي العالمي ، ويقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن أحدث وأدق أسعار صرف وتداول العملة الأوروبية في مختلف البنوك الرسمية العاملة في مصر سواء كانت تلك البنوك الحكومية أو الخاصة ، لذلك نقدم لك عن طريق موقع نجوم مصرية تقرير فيما يتعلق بمختلف أسعار تداول اليورو الأوروبي لليوم الأربعاء الموافق 31 من شهر يوليو لعام 2019.

أسعار اليورو الأوروبي اليوم الأربعاء في البنوك العاملة بمصر

بنك قناة السويس

18.420 جنيه مصري للشراء.

18.546 جنيه مصري للبيع.

بنك كريدى أجريكول

18.414 جنيه مصري للشراء.

18.549 جنيه مصري للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

18.414 جنيه مصري للشراء.

18.549 جنيه مصري للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

18.403 جنيه مصري للشراء.

18.546 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي المصري

18.403 جنيه مصري للشراء.

18.557 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر

18.403 جنيه مصري للشراء.

18.546 جنيه مصري للبيع.

بنك بلوم

18.403 جنيه مصري للشراء.

18.546 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

18.403 جنيه مصري للشراء.

18.546 جنيه مصري للبيع.

بنك التنمية الصناعية

18.403 جنيه مصري للشراء.

18.546 جنيه مصري للبيع.

البنك المركزي المصري

18.401 جنيه مصري للشراء.

18.544 جنيه مصري للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

18.400 جنيه مصري للشراء.

18.550 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري الخليجي

18.398 جنيه مصري للشراء.

18.551 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

18.392 جنيه مصري للشراء.

18.535 جنيه مصري للبيع.

المصرف المتحد

18.392 جنيه مصري للشراء.

18.535 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

18.392 جنيه مصري للشراء.

18.535 جنيه مصري للبيع.

بنك المشرق

18.392 جنيه مصري للشراء.

18.546 جنيهمصري للبيع.

المصرف العربي الدولي

18.390 جنيه مصري للشراء.

18.506 جنيه مصري للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

18.390 جنيه مصري للشراء.

18.550 جنيه مصري للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

18.383 جنيه مصري للشراء.

18.534 جنيه مصري للبيع.

بنك عودة

18.381 جنيه مصري للشراء.

18.535 جنيه مصري للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

18.370 جنيه مصري للشراء.

18.512 جنيه مصري للبيع.

بنك الإسكندرية

18.361 جنيه مصري للشراء.

18.535 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

18.350 جنيه مصري للشراء.

18.576 جنيه مصري للبيع.

بنك التعمير والإسكان

18.331 جنيه مصري للشراء.

18.662 جنيه مصري للبيع.

بنك البركة

18.311 جنيه مصري للشراء.

18.607 جنيه مصري للبيع.