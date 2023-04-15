سعر النفط يستمر في الارتفاع ويتجاوز سعر برنت 86 دولارًا مع التوقعات بارتفاع قياسي

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا، حيث حققت مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، وأفادت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع إلى مستوى قياسي جديد هذا العام بفضل تعافي الاقتصاد والاستهلاك في الصين، وحذرت الوكالة من أن تخفيضات الإنتاج الكبيرة التي أعلنتها دول تحالف “أوبك+” قد تزيد من نقص المعروض النفطي وتؤثر سلبًا على المستهلكين.

أنهى خام برنت الجلسة مرتفعًا 22 سنتًا أو 0.3% إلى 86.31 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.52 دولار للبرميل، مرتفعًا 36 سنتًا أو 0.4%.

أشار تقرير الوكالة إلى أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار مليوني برميل يوميًا عام 2023 ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 101.9 مليون برميل يوميًا، بفضل تعافي استهلاك الصين بعد رفع القيود المفروضة بسبب جائحة “كوفيد-19”.

وفقًا لمسح أجرته وكالة رويترز، فقد بلغ إنتاج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) 28.90 مليون برميل يوميًا خلال هذا الشهر، مما يشكل انخفاضًا بلغ 70 ألف برميل يوميًا مقارنة بفبراير، وأظهر المسح أيضًا أن الإنتاج قد تراجع بمقدار أكثر من 700 ألف برميل يوميًا مقارنة بسبتمبر الماضي.