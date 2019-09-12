سعر المعدن الأصفر اليوم الخميس 12/9/2019 في محلات الصاغة بمصر والسوق المحلي بالمملكة العربية السعودية
شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 12-9-2019 حالة من الانخفاض في الأسواق المصرية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر مبلغ 686 جنيه، بينما سجل عيار 18 سعر 588 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5571 جنيه، وسجل كيلو الذهب 784.550 جنيه، وسجلت أوقية الذهب قيمة 1496 دولار
سعر الذهب اليوم في مصر
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|أسعار الذهب عيار 24
|793.09 جنيه
|$48.27
|أسعار الذهب عيار 22
|727.01 جنيه
|$44.25
|أسعار الذهب عيار 21
|693.97 جنيه
|$42.24
|أسعار الذهب عيار 18
|594.83 جنيه
|$36.20
|أسعار الذهب عيار 14
|462.64 جنيه
|$28.16
|أسعار الذهب عيار 12
|396.55 جنيه
|$24.14
|أسعار الذهب عيار 9
|297.41 جنيه
|$18.10
|أسعار أوقية الذهب
|24,665 جنيه
|$1,501
|أسعار جنيه الذهب
|5,552 جنيه
|$337.90
|أسعار كيلو الذهب
|793,091 جنيه
|$48,270
المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|11 سبتمبر
|791.08
|692.21
|593.32
|461.47
|395.54
|10 سبتمبر
|786.26
|687.99
|589.70
|458.65
|393.13
|9 سبتمبر
|793.57
|694.39
|595.18
|462.92
|396.78
|8 سبتمبر
|792.12
|693.12
|594.10
|462.07
|396.06
|7 سبتمبر
|792.12
|693.12
|594.10
|462.07
|396.06
|6 سبتمبر
|799.43
|699.52
|599.58
|466.34
|399.72
|5 سبتمبر
|806.58
|705.78
|604.95
|470.51
|403.29
|4 سبتمبر
|825.13
|722.01
|618.86
|481.33
|412.57
|3 سبتمبر
|823.58
|720.65
|617.70
|480.43
|411.79
|2 سبتمبر
|814.41
|712.63
|610.82
|475.08
|407.21
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سعر الذهب اليوم في المملكة السعودية
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|سعر الذهب عيار 24
|181.07 ريال
|$48.27
|سعر الذهب عيار 22
|165.99 ريال
|$44.25
|سعر الذهب عيار 21
|158.44 ريال
|$42.24
|سعر الذهب عيار 18
|135.81 ريال
|$36.20
|سعر الذهب عيار 14
|105.63 ريال
|$28.16
|سعر الذهب عيار 12
|90.54 ريال
|$24.14
|سعر أوقية الذهب
|5,631 ريال
|$1,501
|سعر جنيه الذهب
|1,268 ريال
|$337.90
|سعر كيلو الذهب
|181,073 ريال
|$48,270
المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|11 سبتمبر
|180.60
|158.03
|135.45
|105.35
|90.30
|10 سبتمبر
|180.30
|157.77
|135.23
|105.18
|90.15
|9 سبتمبر
|181.01
|158.39
|135.76
|105.59
|90.50
|8 سبتمبر
|181.81
|159.08
|136.36
|106.05
|90.90
|7 سبتمبر
|181.81
|159.08
|136.36
|106.05
|90.90
|6 سبتمبر
|181.68
|158.98
|136.26
|105.98
|90.84
|5 سبتمبر
|183.19
|160.29
|137.39
|106.86
|91.59
|4 سبتمبر
|187.66
|164.21
|140.75
|109.47
|93.83
|3 سبتمبر
|186.44
|163.14
|139.83
|108.76
|93.22
|2 سبتمبر
|184.46
|161.41
|138.35
|107.60
|92.23