سعر المعدن الأصفر اليوم الخميس 12/9/2019 في محلات الصاغة بمصر والسوق المحلي بالمملكة العربية السعودية

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 12-9-2019 حالة من الانخفاض في الأسواق المصرية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر مبلغ 686 جنيه، بينما سجل عيار 18 سعر 588 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5571 جنيه، وسجل كيلو الذهب 784.550 جنيه، وسجلت أوقية الذهب قيمة 1496 دولار







سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى أسعار الذهب عيار 24 793.09 جنيه $48.27 أسعار الذهب عيار 22 727.01 جنيه $44.25 أسعار الذهب عيار 21 693.97 جنيه $42.24 أسعار الذهب عيار 18 594.83 جنيه $36.20 أسعار الذهب عيار 14 462.64 جنيه $28.16 أسعار الذهب عيار 12 396.55 جنيه $24.14 أسعار الذهب عيار 9 297.41 جنيه $18.10 أسعار أوقية الذهب 24,665 جنيه $1,501 أسعار جنيه الذهب 5,552 جنيه $337.90 أسعار كيلو الذهب 793,091 جنيه $48,270







المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 11 سبتمبر 791.08 692.21 593.32 461.47 395.54 10 سبتمبر 786.26 687.99 589.70 458.65 393.13 9 سبتمبر 793.57 694.39 595.18 462.92 396.78 8 سبتمبر 792.12 693.12 594.10 462.07 396.06 7 سبتمبر 792.12 693.12 594.10 462.07 396.06 6 سبتمبر 799.43 699.52 599.58 466.34 399.72 5 سبتمبر 806.58 705.78 604.95 470.51 403.29 4 سبتمبر 825.13 722.01 618.86 481.33 412.57 3 سبتمبر 823.58 720.65 617.70 480.43 411.79 2 سبتمبر 814.41 712.63 610.82 475.08 407.21

طالع أيضاً

سعر الذهب اليوم في المملكة السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 181.07 ريال $48.27 سعر الذهب عيار 22 165.99 ريال $44.25 سعر الذهب عيار 21 158.44 ريال $42.24 سعر الذهب عيار 18 135.81 ريال $36.20 سعر الذهب عيار 14 105.63 ريال $28.16 سعر الذهب عيار 12 90.54 ريال $24.14 سعر أوقية الذهب 5,631 ريال $1,501 سعر جنيه الذهب 1,268 ريال $337.90 سعر كيلو الذهب 181,073 ريال $48,270

المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 11 سبتمبر 180.60 158.03 135.45 105.35 90.30 10 سبتمبر 180.30 157.77 135.23 105.18 90.15 9 سبتمبر 181.01 158.39 135.76 105.59 90.50 8 سبتمبر 181.81 159.08 136.36 106.05 90.90 7 سبتمبر 181.81 159.08 136.36 106.05 90.90 6 سبتمبر 181.68 158.98 136.26 105.98 90.84 5 سبتمبر 183.19 160.29 137.39 106.86 91.59 4 سبتمبر 187.66 164.21 140.75 109.47 93.83 3 سبتمبر 186.44 163.14 139.83 108.76 93.22 2 سبتمبر 184.46 161.41 138.35 107.60 92.23