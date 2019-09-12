سعر الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
أخبار إقتصادية

سعر المعدن الأصفر اليوم الخميس 12/9/2019 في محلات الصاغة بمصر والسوق المحلي بالمملكة العربية السعودية

بواسطة حنان الزهيري 0

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 12-9-2019  حالة من الانخفاض في الأسواق المصرية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر مبلغ 686 جنيه، بينما سجل عيار 18 سعر 588 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5571 جنيه، وسجل كيلو الذهب 784.550 جنيه، وسجلت أوقية الذهب قيمة 1496 دولار



سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
أسعار الذهب عيار 24793.09 جنيه$48.27
أسعار الذهب عيار 22727.01 جنيه$44.25
أسعار الذهب عيار 21693.97 جنيه$42.24
أسعار الذهب عيار 18594.83 جنيه$36.20
أسعار الذهب عيار 14462.64 جنيه$28.16
أسعار الذهب عيار 12396.55 جنيه$24.14
أسعار الذهب عيار 9297.41 جنيه$18.10
أسعار أوقية الذهب24,665 جنيه$1,501
أسعار جنيه الذهب5,552 جنيه$337.90
أسعار كيلو الذهب793,091 جنيه$48,270

 



المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر

ÙØ¤Ø´Ø± ÙØ§Ø³Ø¹Ø§Ø± Ø§ÙØ°ÙØ¨ Ø§ÙÙÙÙ ÙÙ ÙØµØ±

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
11 سبتمبر791.08692.21593.32461.47395.54
10 سبتمبر786.26687.99589.70458.65393.13
9 سبتمبر793.57694.39595.18462.92396.78
8 سبتمبر792.12693.12594.10462.07396.06
7 سبتمبر792.12693.12594.10462.07396.06
6 سبتمبر799.43699.52599.58466.34399.72
5 سبتمبر806.58705.78604.95470.51403.29
4 سبتمبر825.13722.01618.86481.33412.57
3 سبتمبر823.58720.65617.70480.43411.79
2 سبتمبر814.41712.63610.82475.08407.21

طالع أيضاً

سعر الذهب اليوم في المملكة السعودية

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24181.07 ريال$48.27
سعر الذهب عيار 22165.99 ريال$44.25
سعر الذهب عيار 21158.44 ريال$42.24
سعر الذهب عيار 18135.81 ريال$36.20
سعر الذهب عيار 14105.63 ريال$28.16
سعر الذهب عيار 1290.54 ريال$24.14
سعر أوقية الذهب5,631 ريال$1,501
سعر جنيه الذهب1,268 ريال$337.90
سعر كيلو الذهب181,073 ريال$48,270

المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية

ÙØ¤Ø´Ø± ÙØ§Ø³Ø¹Ø§Ø± Ø§ÙØ°ÙØ¨ Ø§ÙÙÙÙ ÙÙ Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ©

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
11 سبتمبر180.60158.03135.45105.3590.30
10 سبتمبر180.30157.77135.23105.1890.15
9 سبتمبر181.01158.39135.76105.5990.50
8 سبتمبر181.81159.08136.36106.0590.90
7 سبتمبر181.81159.08136.36106.0590.90
6 سبتمبر181.68158.98136.26105.9890.84
5 سبتمبر183.19160.29137.39106.8691.59
4 سبتمبر187.66164.21140.75109.4793.83
3 سبتمبر186.44163.14139.83108.7693.22
2 سبتمبر184.46161.41138.35107.6092.23

 

 

 

 

 



حنان الزهيري

    مهندسه زراعيه من طنطا، بحب التصوير و الرسم، محررة بموقع نجوم مصرية.



    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد