سعر الليرة التركية اليوم السبت 24- 8 – 2019 في تعاملات اليوم .. الاقتصاد التركي يتجه نحو المجهول

سعر الليرة التركية مقابل الدولار تشهد الساحة الاقتصادية التركية عدة صراعات، والصراعات تشمل صراعات خارجية وداخلية، حيث تشهد الساحة الاقتصادية صراع داخلي بين أردوغان من ناحية والبنك المركزي التركي، فأردوغان يقف حائلا أمام توجه البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة على الليرة التركية، حيث أن البنك المركزي التركي يسعى لوقف نزيف خسائر قيمة العملة التركية مقابل الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية، إلا أن مشاكل الاقتصاد التركي تفاقمت لدرجة يصعب السيطرة عليه، فمشكلة التضخم أصبح يكتوي بها الشعب التركي ف ظل تسلط وفساد الطغمة الحاكمة،وسلسلة المخاوف المتعلقة بالإدارة الاقتصادية لن تنتهي.

وبحسب بلومبرغ فإن حوالي نصف ودائع النظام المصرفي بالدولار أو اليورو، وفقا لأحدث البيانات التنظيمية، وهو ما يعني أن نصف المودعين قد خسروا خمس قيمة مدخراتهم، بينما يتخوف أصحاب الدولارات من إجراءات تعوق سحبهم لأموالهم.

سعر الليرة التركية اليوم مقابل الورقة الخضراء

سعر الليرة التركية مقابل الدولار اليوم