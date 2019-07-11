سعر الليرة التركية اليوم مقابل الدولار واليورو والليرة السورية والعملات الأجنبية السبت 13-7-2019

نستعرض معكم اليوم سعر الليرة التركية اليوم وذلك مقابل مجموعة من أشهر العملات الدولية والعربية، مثل سعر صرف العملة التركية مقابل الدولار واليورو والليرة السورية والجنيه المصري والريال السعودي وغيرها الكثير، حيث زاد أهتمام المواطنين وخاصة العرب خلال السنوات الأخيرة بمتابعة والبحث عن سعر صرف الليرة التركي اليوم، وذلك بعد موجة المسلسلات التركية التي غزت العالم العربي، وأصبحت حديث الأسرة العربية ومثار إعجابها، كما يتواجد ويعيش في تركيا جالية عربية تصل إلى نحو سبعة مليون شخص من أصل عدد 80 مليون العدد الإجمالي للسكان، ليمثل العرب ما يصل نسبته إلى نحو 9% من السكان.

سعر الدولار مقابل الليرة التركية اليوم

يعتبر الدولار هو العملة الأشهر على المستوى الدولي، حيث أنها تتمتع بثقل سياسي واقتصادي كبير، وقد شهد سعر الليرة التركي اليوم مقابل الدولار الأمريكي بعض الانخفاض النسبي، حيث استقر الدولار عند سعر 5.7234 ليرة للبيع، وذلك مقابل سعر 5.7148 ليرة للشراء مقابل دولار واحد أمريكي.

سعر الليرة التركية مقابل اليورو اليوم

تشهد العملة الأوروبية الموحدة حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة الأخيرة مقابل العملة التركية، حيث بلغ سعر المبيع لليورو اليوم 6.4662 ليرة، وكان سعر الشراء يبلغ 6.4247 ليرة تركي لكل وحدة يورو، وتعتبر دولة تركيا شريك فوق العادة لدول الاتحاد الأوروبي وتسعى منذ سنوات للدخول في الاتحاد لكنها لم تنجح حتى الآن.

سعر الليرة التركية مقابل العملات اليوم

هذا الجدول يحتوى على أسعار صرف عملة تركيا الوطنية الليرة التركية الجديدة، مع ملاحظة أن سعر صرف العملات الأجنبية مقابل قطة واحدة من الليرة التركية وفق آخر الأسعار المعلنة اليوم محدثة بشكل يومي

العملة الأجنبية سعر المبيع مقابل الليرة تركية سعر الشراء مقابل الليرة التركي سعر الدولار الأمريكي 5.7234 5.7148 سعر اليورو أوروبي 6.4662 6.4247 سعر الريال السعودي 1.5265 1.5233 سعر الليرة السورية 0.010416 0.010204 سعر الجنيه الاسترليني 7.2108 7.1697 سعر الدينار الكويتي 18.8136 18.6786 سعر الدرهم الإماراتي 1.5548 1.5533 سعر الجنيه المصري 0.3452 0.3430 سعر الدينار العراقي 0.0048 0.0047 سعر الدينار البحريني 15.8083 14.5818 سعر الريال القطري 1.5706 1.5688 سعر الدينار الليبي 4.1016 4.0765 سعر الريال العماني 14.9758 14.2168 سعر الدينار الأردني 8.0888 8.0358 سعر الدينار الجزائري 0.0481 0.0473 سعر الدرهم المغربي 0.5992 0.5976

الليرة التركية تواصل الخسائر مقابل العملات

تعرضت العملة التركية يوم الجمعة الموافق 4 مايو 2018 لخسائر غير مسبوقة أمام العملات الأجنبية، وكانت أكبر قيمة لخسارة الليرة التركي قد تعرضت لها مقابل الدولار الأمريكي، حيث اجتمع عاملان معاً هما انخفاض في الليرة في مقابل ارتفاع للدولار على المستوى الدولي، كما انخفضت الليرة مقابل اليورو وعدة عملات أخرى، وقد ذكرت وكالة رويترز للأنباء في تقرير لها تناول أداء العملات لأغلب الدول والأسواق الناشئة أن الليرة التركية تصنف على أنها من ضمن أسوأ العملات أداءً منذ بداية العام الحالي 2018.

عوامل أثرت على سعر صرف الليرة التركية عالمياً

حيث أنه عند مقارنة سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي في بداية العام حتى شهر مايو 2018 سوف نجد أن العملة التركية قد انخفضت بنسبة تصل إلى نحو 11% من قيمتها خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجديد، وقد ساهم في هذا الانخفاض التاريخي لأسعار صرف الليرة التركي قرار أحد وكالات تصنيف الائتمان الدولية وهي وكالة ستاندر آند بورز يوم الثلاثاء الموافق 1 مايو 2018 بتخفيض تصنيف الدين الحكومي للجمهورية التركية.

تاريخ وتتطور أسعار عملة الليرة التركية الجديدة

كانت الدولة التركية تتعامل بعملة قديمة تم إصدارها منذ عام 1927 ميلادية، كانت تساوي خلالها سعر المليون ليرة تركية فقط دولار أمريكي واحد، ولكن مع النمو الاقتصادي الذي شهدته الجمهورية التركية مع بدايات الألفية الجديدة قررت الحكومة إصدار عملة جديدة في عام 2005، حافظت على نفس الاسم المتداول حينها وهو الليرة لكن قامت الحكومة بحذف 6 أصفار، حيث تم طباعة العملة الجديدة من فئة (5 – 10 – 20 – 50 – 100) ليرة، بينما العملة السابقة كانت يتم طباعتها بفئات مختلفة هي (5 مليون – 10 مليون – 20 مليون ليرة)، وبعد هذا القرار اكتسبت العملة التركية بعض الاستقرار في أسعار الصرف، والذي حافظت عليه حتى الآن.

الحكومة التركية تتخذ إجراءات لدعم سعر صرف الليرة

أعلن البنك المركزي التركي هذا الأسبوع عن عدة إجراءات اقتصادية، يهدف من ورائها دعم سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية، وذلك بعد حالة التدهور الكبير خلال الأسبوع الجاري، وفي هذا الشأن أعلن الرئيس التركي أرد وغان عن تعهد باتخاذ عدة تدابير منها تخفيض سعر الفائدة على القروض، وكذلك عمل الحكومة على محاربة معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات.

أسعار صرف الليرة التركي اليوم

تشهد حاليا أسعار صرف العملات مقابل الليرة التركية بعض الاستقرار بشكل نسبي، حيث لم يشهد سوق تداول العملة التركية أي تغيرات كبيرة أو فجائية، وذلك مقابل أشهر العملات الدولية والعربية، وسوف نستمر معكم في متابعة أسعار صرف الليرة مقابل العملات بشكل دوري ومحدث يوميا.