سعر اللحوم والدواجن والبيض في مصر الإثنين 24 يونيو 2019 بجميع الأسواق المصرية

سعر اللحوم والدواجن والبيض يعد من أهم السلع التي تهم الأسر المصرية وتشغل الشارع المصري خاصة أسعار الدواجن التي أصبحت بديلا أساسيا بعد ارتفاع أسعار اللحوم على الرغم من تحرك أسعار اللحوم مرة بالهبوط ومرة بالارتفاع بسبب بعض العوامل التي لها التأثير الأكبر على الأسعار ومن أهمهما سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.

حيث أن ارتفاع سعر الورقة الخضراء في مصر تنعكس على أسعار المواد العلفية والأدوية الخاصة بتربية المواشي والتي يجري استيرادها من الخارج بالورقة الخضراء مما يزيد من الأعباء على أصحاب المزارع ويضطرهم لرفع أسعار اللحوم والسبب الثاني الذي يتحكم في حركة الأسعار هو حالتي العرض والطلب واليكم جدول سعر اللحوم والدواجن والبيض.

سعر اللحوم والدواجن والبيض.

سعر اللحوم اليوم.

الكندوز من 100 إلى 120 جنيه البتلو من 140 إلى 150 جنيه الضأن 120 إلى 140 جنيه اللحم الجاموسي 110 إلى 130 جنيه اللحم الجملي 100 إلى 120 جنيه اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه اللحم السوداني 75 جنيه اللحم الهندي 75 جنيه الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه سعر الكبدة المجمدة 30 جنيه سعر الكبدة البلدي 110 جنيه

سعر اللحوم والدواجن والبيض.

تعد الدواجن من أهم السلع الأكثر تداولاً في مصر نظراً لطعمها المستصاغة والمحببة عند الكثيرون لذلك لا غنى عنها في أي منزل وأيضا لانخفاض سعرها عن اللحوم ومع كثرة الطلب على الدواجن بشكل عام من فراخ وبط يرتفع سعرها في الأسواق أما مع قلة الطلب عليها فأن هذا يؤدى إلى انخفاض سعرها ومن أسباب ارتفاع سعر اللحوم والدواجن هو ارتفاع أسعار الدولار في المرتبة الأولى مثلما يؤثر على جميع السلع ومن خلال بورصة الدواجن ننشر لكم جدول بأحدث الأسعار.

أسعار الدواجن اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 24.00 جنيه 24.50 جنيه لحم ساسو كيلو 34.00 جنيه 34.50 جنيه لحم بلدي كيلو 36.00 جنيه 36.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض يوم 05.50 جنيه 05.75 جنيه كتكوت ساسو يوم 03.00 جنيه 03.25 جنيه كتكوت بلدي يوم 02.75 جنيه 03.00 جنيه

أسعار البط اليوم النوع العمر أقل سعر أعلى سعر بط بكيني يوم 05.00 جنيه 05.50 جنيه بط مسكوفي يوم 15.20 جنيه 15.50 جنيه بط مولارد يوم 15.00 جنيه 15.50 جنيه

سعر كرتونة البيض .

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر بيض أحمر كرتونه 28.00 جنيه 28.50 جنيه بيض أبيض كرتونه 27.00 جنيه 27.50 جنيه بيض بلدي كرتونه 33.00 جنيه 33.50 جنيه

أهم العوامل التي تؤثر على سعر الدواجن.

أولا تفاوت سعر الدولار أمام الجنيه, الذي يأتي ضمن المراتب الأولى في تغير أسعار الدواجن وجميع السلع المحلية والعالمية وارتفاع سعر الدولار يؤدي بدوره لارتفاع أسعار العلف وأسعار الأدوية والتطعيمات الخاصة بتربية الدواجن و التي يجب أن تكون صحية وبعيدة عن التلاعب أو الحقن الهرموني الذي قد يتسبب في إحداث ضرر للمواطن وهذا بدوره يتسبب في زيادة العبء على المزارع أو التاجر مما يدفعه لزيادة سعر التكلفة لتعويض الزيادة المضافة على العلف والأدوية الخاصة بالدواجن وبالتالي يرتفع السعر على المواطن المستهلك.

سعر اللحوم والدواجن والبيض

هذا بالإضافة إلى أن الدواجن تعد من أكثر الأطعمة المستساغة والأكثر طلباً بين الأفراد والتي تتميز بكثرة الطلب والسحب عليها وليس لهذا السبب فقط ولكن أيضاً لأنها تعد ضمن السلع المتاحة والأقل تكلفة عن اللحوم الحمراء الأخرى لذلك يجب العناية الدورية بها وعدم التقصير في تطعيماتها وتوفير كافة احتياجاتها من أجل إنتاج أفضل وأكثر صحة وعدم التقصير في تربيتها حتى لا تكون عرضه للأمراض التي تصيب الطيور بشكل خاص أو تتعرض للموت مما يتسبب بحدوث خسائر لأصحاب المزارع.

تتناسب زيادة الأسعار طرديا مع زيادة الطلب عليها بمعنى أنه إذا زاد الطلب على السلعة سواء كانت دواجن أو البيض أو البط فإن السعر يرتفع وذلك لتعويض أي خسائر يمكن أن تحدث إذا ما قل الطلب عليها أو انخفض سعرها من يوم إلى آخر ارتفاع أسعار الدجاج ينتج عنه ارتفاع في جميع مشتقاته فنلاحظ ارتفاع في أسعار الأفراخ الصغيرة أو ما يطلق عليه الكتاكيت وبالتالي ارتفاع في أسعار البيض سواء الأبيض أو الأحمر باختلاف المزارع رغم أن البيض يعتبر الوجبة البديلة لتعويض عنصر البروتين في حالة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن حيث يعتبر في المتناول والذي يتم تناوله في الوجبات المختلفة سواء وجبة الإفطار أو الغذاء أو العشاء وهذا يؤثر بدوره على ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة والتي تعتمد على وجود الدجاج والبيض والبط أو الأكلات التي تدخل ضمن تصنيعها كذلك.

كما نوفر هذا الجدول أيضاً لجميع الأسعار التي تحتاجها أيضا ربات المنازل اللاتي يفضلن تربية الدواجن والبط المسكوفي والمولار والكتاكيت البيضاء والساسو وكذلك معرفة أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر لضمان الإنتاج والتغذية الجيدة وضمان خلوها من الهرمونات التي يمكن أن يضيفها بعض أصحاب المزارع الأخرى والتي قد تؤثر على الأطفال وصحتهم وتفضل تربيتها داخل المنازل أو على الأسطح أو عمل مزارع خاصة.

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