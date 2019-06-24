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سعر اللحوم والدواجن والبيض في مصر الإثنين 24 يونيو 2019 بجميع الأسواق المصرية

كتب ناصر إبراهيمفي آخر تحديث
سعر اللحوم والدواجن والبيض في مصر الإثنين 24 يونيو 2019 بجميع الأسواق المصرية
سعر اللحوم والدواجن والبيض

سعر اللحوم والدواجن والبيض يعد من أهم السلع التي تهم الأسر المصرية وتشغل الشارع المصري خاصة أسعار الدواجن التي أصبحت بديلا أساسيا بعد ارتفاع أسعار اللحوم على الرغم من تحرك أسعار اللحوم مرة بالهبوط ومرة بالارتفاع بسبب بعض العوامل التي لها التأثير الأكبر على الأسعار ومن أهمهما سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.

حيث أن ارتفاع سعر الورقة الخضراء في مصر  تنعكس على أسعار المواد العلفية والأدوية الخاصة بتربية المواشي والتي يجري استيرادها من الخارج بالورقة الخضراء مما يزيد من الأعباء على أصحاب المزارع ويضطرهم لرفع أسعار اللحوم والسبب الثاني الذي يتحكم في حركة الأسعار هو حالتي العرض والطلب واليكم جدول سعر اللحوم والدواجن والبيض.

سعر اللحوم والدواجن والبيض.

سعر اللحوم والدواجن والبيض في مصر الإثنين 24 يونيو 2019 بجميع الأسواق المصرية

 

سعر اللحوم اليوم.

الكندوز من 100 إلى 120 جنيه
البتلو من 140 إلى 150 جنيه
الضأن  120 إلى 140 جنيه
اللحم الجاموسي  110 إلى 130 جنيه
اللحم الجملي  100 إلى 120 جنيه
 اللحم البرازيلي  75 إلى 85 جنيه
 اللحم السوداني  75 جنيه
اللحم الهندي  75 جنيه
 الضأن المستورد  60 إلى 80 جنيه
 سعر الكبدة المجمدة  30 جنيه
 سعر الكبدة البلدي  110 جنيه

سعر اللحوم والدواجن والبيض.

سعر اللحوم والدواجن والبيض في مصر الإثنين 24 يونيو 2019 بجميع الأسواق المصرية

تعد الدواجن من أهم السلع الأكثر تداولاً في مصر نظراً لطعمها المستصاغة والمحببة عند الكثيرون لذلك لا غنى عنها في أي منزل وأيضا لانخفاض سعرها عن اللحوم  ومع كثرة الطلب على الدواجن بشكل عام من فراخ وبط يرتفع سعرها في الأسواق أما مع قلة الطلب عليها فأن هذا يؤدى إلى انخفاض سعرها ومن أسباب ارتفاع سعر اللحوم والدواجن هو ارتفاع أسعار الدولار في المرتبة الأولى مثلما يؤثر على جميع السلع ومن خلال بورصة الدواجن ننشر لكم جدول بأحدث الأسعار.

أسعار الدواجن اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر
لحم أبيض كيلو 24.00 جنيه 24.50 جنيه
لحم ساسو كيلو 34.00 جنيه 34.50 جنيه
لحم بلدي كيلو 36.00 جنيه 36.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر
كتكوت أبيض يوم 05.50 جنيه 05.75 جنيه
كتكوت ساسو يوم 03.00 جنيه 03.25 جنيه
كتكوت بلدي يوم 02.75 جنيه 03.00 جنيه

أسعار البط اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر
بط بكيني يوم 05.00 جنيه 05.50 جنيه
بط مسكوفي يوم 15.20 جنيه 15.50 جنيه
بط مولارد يوم 15.00 جنيه 15.50 جنيه

سعر كرتونة البيض .

سعر اللحوم والدواجن والبيض في مصر الإثنين 24 يونيو 2019 بجميع الأسواق المصرية

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر
بيض أحمر كرتونه 28.00 جنيه 28.50 جنيه
بيض أبيض كرتونه 27.00 جنيه 27.50 جنيه
بيض بلدي كرتونه 33.00 جنيه 33.50 جنيه

أهم العوامل التي تؤثر على سعر الدواجن.

أولا تفاوت سعر الدولار  أمام الجنيه, الذي يأتي ضمن المراتب الأولى في تغير أسعار الدواجن وجميع السلع المحلية والعالمية وارتفاع سعر الدولار يؤدي بدوره لارتفاع أسعار العلف وأسعار الأدوية والتطعيمات الخاصة بتربية الدواجن و التي يجب أن تكون صحية وبعيدة عن التلاعب أو الحقن الهرموني الذي قد يتسبب في إحداث ضرر للمواطن وهذا بدوره يتسبب في زيادة العبء على المزارع أو التاجر مما يدفعه لزيادة سعر التكلفة لتعويض الزيادة المضافة على العلف والأدوية الخاصة بالدواجن وبالتالي يرتفع السعر على المواطن المستهلك.

سعر اللحوم والدواجن والبيض

هذا بالإضافة إلى أن الدواجن تعد من أكثر الأطعمة المستساغة والأكثر طلباً بين الأفراد والتي تتميز بكثرة الطلب والسحب عليها وليس لهذا السبب فقط ولكن أيضاً لأنها تعد ضمن السلع المتاحة والأقل تكلفة عن اللحوم الحمراء الأخرى لذلك يجب العناية الدورية بها وعدم التقصير في تطعيماتها وتوفير كافة احتياجاتها من أجل إنتاج أفضل وأكثر صحة وعدم التقصير في تربيتها حتى لا تكون عرضه للأمراض التي تصيب الطيور بشكل خاص أو تتعرض للموت مما يتسبب بحدوث خسائر لأصحاب المزارع.

سعر اللحوم والدواجن والبيض

تتناسب زيادة الأسعار طرديا مع زيادة الطلب عليها بمعنى أنه إذا زاد الطلب على السلعة سواء كانت دواجن أو البيض أو البط فإن السعر يرتفع وذلك لتعويض أي خسائر يمكن أن تحدث إذا ما قل الطلب عليها أو انخفض سعرها من يوم إلى آخر ارتفاع أسعار الدجاج ينتج عنه ارتفاع في جميع مشتقاته فنلاحظ ارتفاع في أسعار الأفراخ الصغيرة أو ما يطلق عليه الكتاكيت وبالتالي ارتفاع في أسعار البيض سواء الأبيض أو الأحمر باختلاف المزارع رغم أن البيض يعتبر الوجبة البديلة لتعويض عنصر البروتين في حالة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن حيث يعتبر في المتناول والذي يتم تناوله في الوجبات المختلفة سواء وجبة الإفطار أو الغذاء أو العشاء وهذا يؤثر بدوره على ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة والتي تعتمد على وجود الدجاج والبيض والبط أو الأكلات التي تدخل ضمن تصنيعها كذلك.

كما نوفر هذا الجدول أيضاً لجميع الأسعار التي تحتاجها أيضا ربات المنازل اللاتي يفضلن تربية الدواجن والبط المسكوفي والمولار والكتاكيت البيضاء والساسو وكذلك معرفة أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر لضمان الإنتاج والتغذية الجيدة وضمان خلوها من الهرمونات التي يمكن أن يضيفها بعض أصحاب المزارع الأخرى والتي قد تؤثر على الأطفال وصحتهم وتفضل تربيتها داخل المنازل أو على الأسطح أو عمل مزارع خاصة.

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عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

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