لويس دي جيندوس يؤكد إستمرار التشديد النقدي للمركزي الأوروبي

قال نائب محافظ البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس اليوم الاثنين، أن البنك سيتسمر في رفع أسعار الفائدة بشكل مرتفع خلال الفترة القادمة، وأن سياسة التشديد النقدي لدى المركزي الأوروبي لمحاربة التضخم ليست كافية حتى الآن.

توقعات سعر الفائدة

وأكد دي جيندوس أن المركزي الأوروبي سيواصل رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعاته المقبلة، مؤكدا بأنه لا يستطيع توقع موعد توقف المركزي الأوروبي عن رفع أسعار الفائدة.

يذكر أن محافظ المركزي الأوروبي كريستين لاجارد كررت في بيان صادر لها في الأسبوع الماضي قالت أن المركزي الأوروبي سيتسمر برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لفترة من الوقت، من أجل خفض التضخم المرتفع على المدى الطويل.

الأوروبي يرفع سعر الفائدة

الجدير بالذكر أن البنك المركزي الأوروبي قام برفع سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع شهر ديسمبر الجاري ليصل معدل الفائدة إلى 2.50%.