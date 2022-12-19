خبراء HSBC  يتوقعون تراجع الدولار وتخفيض سعر الفائدة في هذا التوقيت

يرى عدد من الخبراء الاقتصاديون لدى البنك البريطاني HSBC أن الدولار الأمريكي سيضعف بشكل أكبر في العام القادم، نظرا لخفض الفيدرالي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

إحتمالية تقليص سياسة الفيدرالي النقدية

وفي هذا السياق، قال محللو البنك البريطاني أنه في حالة تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة فإن ذلك سيسمح لبنك الفيدرالي الأمريكي بتقليص سياسته النقدية المتشددة، وهو ما سيتسبب في انخفاض الدولار الأمريكي.

بالإضافة لذلك، توقع الخبراء أن يرفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أوائل عام 2023، وهو ما سيؤدي في الحال لضعف الدولار الأمريكي ، وذلك بعدما قام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر الجاري ليصل سعر الفائدة إلى 4.50%.

تخفيض سعر الفائدة في هذا الوقت

وواصل الاقتصاديون توقعاتهم حيث يرى خبراء البنك أن الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس عام 2024، متوقعين بأن يخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الثاني من عام 2024 و 25 نقطة أساس في الربع الثالث لعام 2024، ليؤدي إلى تراجع معدل الفائدة إلى 4.25-4.50% بحلول نهاية عام 2024.