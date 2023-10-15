سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023

ننشر لكم من خلال خدمات موقع نجوم مصرية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣،

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم الأحد ١٥ أكتوبر وصل إلى

8.2222 جنيه للشراء

8.2485 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بينما وصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد ١٥ أكتوبر في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع

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سعر الريال السعودي في بنك مصر

ووصل لسعر الريال السعودي اليوم الأحد ١٥ أكتوبر في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع

سعر الريال في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال اليوم الأحد في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

سعر عملة السعودية في بنك قناة السويس

بينما سجلت عملة السعودية اليوم الأحد ١٥ أكتوبر في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد ١٥ أكتوبر في بنك القاهرة

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد ١٥ أكتوبر في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع