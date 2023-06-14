سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023، ويهتم الكثير من سكان العالم العربي والإسلامي بمعرفة سعر الريال لأننا مقبلين على موسم الحج، وسوف ننشر لكم سعره اليوم في البنوك المصرية المختلفة.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي:

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 8.18 جنيه للشراء، مقابل 8.21 جنيه للبيع.

سعره في البنك التجاري الدولي CIB:

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 8.17 جنيه للشراء، مقابل 8.23 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك الاستثمار العربي:

سجل سعر الريال نحو 8.17 جنيه للبيع، مقابل 8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك الإسكندرية:

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 8.18 جنيه للشراء، 8.23 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

وصل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.23 جنيه للبيع.

سعره في بنك كريدي أجريكول:

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 8.16 جنيه للشراء، مقابل 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي:

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.23 جنيه للبيع.

وبالتالي نكون عرضنا لكم كل ما يخص الريال السعودي في كثير من البنوك المصرية اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023.