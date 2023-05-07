سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بداية التعاملات الأسبوعية 7 مايو 2023 SAR/EGP

يعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من أهم الأسعار التي تهم الشعب المصري بسبب وجود نسبة عمالة كبيرة من المصريين في المملكة العربية السعودية، كما يهم السعوديين القادمين إلى مصر من أجل السياحة بأنواعها، لذلك ننشر لكم السعر من خلال موقعنا “نجوم مصرية”.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

8.11 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

7.98 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع