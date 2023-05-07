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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بداية التعاملات الأسبوعية 7 مايو 2023 SAR/EGP

عبد الرحمن رضا

يعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من أهم الأسعار التي تهم الشعب المصري بسبب وجود نسبة عمالة كبيرة من المصريين في المملكة العربية السعودية، كما يهم السعوديين القادمين إلى مصر من أجل السياحة بأنواعها، لذلك ننشر لكم السعر من خلال موقعنا “نجوم مصرية”.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بداية التعاملات الأسبوعية 7 مايو 2023 SAR/EGP 1 7/5/2023 - 11:19 ص

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

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عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.

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