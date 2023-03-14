أخبار إقتصادية

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 SAR/EGP 

عبد الرحمن رضا

يعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من أهم الأسعار التي تعم الشعب المصري بسبب تواجد نسبة عمالة كبيرة من المصريين في المملكة العربية السعودية، كما يهم السعوديين القادمين إلى مصر للسياحة العلاجية أو الترفيهية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

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سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 SAR/EGP

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

سجل عملة السعودية في البنك الأهلي المصري نحو 8.18 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع

سعر الريال في بنك مصر

سجل الريال في بنك مصر نحو 8.18 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعره في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الاحد 26-2-2023 مقابل الجنيه المصري SAR/EGP وجميع العملات العربية
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 SAR/EGP

السعر في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك الإسكندرية

سجل الريال في بنك الإسكندرية نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري سعر الدولار
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 SAR/EGP
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عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.


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