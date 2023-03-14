سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 SAR/EGP

يعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من أهم الأسعار التي تعم الشعب المصري بسبب تواجد نسبة عمالة كبيرة من المصريين في المملكة العربية السعودية، كما يهم السعوديين القادمين إلى مصر للسياحة العلاجية أو الترفيهية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

سجل عملة السعودية في البنك الأهلي المصري نحو 8.18 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع

سعر الريال في بنك مصر

سجل الريال في بنك مصر نحو 8.18 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعره في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

السعر في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك الإسكندرية

سجل الريال في بنك الإسكندرية نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.