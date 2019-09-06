سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 في البنوك المصرية







يذكر أن أسعار الريال السعودي كانت قد شهدت حالة من التراجع خلال الفترة الأخيرة في معظم البنوك المصرية ، فيقوم الكثير من الأشخاص بالبحث بشكل دوري عن أحدث أسعار تداول الريال السعودي في مختلف البنوك.







ونحرص من خلال موقع نجوم مصرية على تقديم تقرير يومي يحتوي على أدق وأحدث أسعار صرف الريال السعودي في مختلف البنوك العاملة في مصر ، سواء كانت البنوك الحكومية أو الخاصة ، وذلك لليوم الجمعة الموافق السادس من شهر سبتمبر لعام 2019.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنوك







بنك بلوم

4.396 جنيه مصري للشراء.







4.424 جنيه مصري للبيع.

بنك عودة







4.396 جنيه مصري للشراء.

4.423 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري الخليجي

4.393 جنيه مصري للشراء.

4.421 جنيه مصري للبيع.

المصرف العربي الدولي

4.391 جنيه مصري للشراء.

4.418 جنيه مصري للبيع.

البنك المركزي المصري

4.390 جنيه مصري للشراء.

4.426 جنيه مصري للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

4.390 جنيه مصري للشراء.

4.420 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر

4.385 جنيه مصري للشراء.

4.420 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي المصري

4.383 جنيه مصري للشراء.

4.418 جنيه مصري للبيع.

البنك الزراعي المصري

4.381 جنيه مصري للشراء.

4.437 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

4.381 جنيه مصري للشراء.

4.424 جنيه مصري للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

4.380 جنيه مصري للشراء.

4.430 جنيه مصري للبيع.

بنك المشرق

4.377 جنيه مصري للشراء.

4.424 جنيه مصري للبيع.

بنك قناة السويس

4.377 جنيه مصري للشراء.

4.417 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

4.375 جنيه مصري للشراء.

4.433 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

4.372 جنيه مصري للشراء.

4.420 جنيه مصري للبيع.

بنك الإسكندرية

4.371 جنيه مصري للشراء.

4.426 جنيه مصري للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

4.371 جنيه مصري للشراء.

4.415 جنيه مصري للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

4.368 جنيه مصري للشراء.

4.428 جنيه مصري للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

4.368 جنيه مصري للشراء.

4.419 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

4.368 جنيه مصري للشراء.

4.431 جنيه مصري للبيع.

بنك كريدى أجريكول

4.366 جنيه مصري للشراء.

4.414 جنيه مصري للبيع.

المصرف المتحد

4.363 جنيه مصري للشراء.

4.419 جنيه مصري للبيع.

بنك التنمية الصناعية

4.362 جنيه مصري للشراء.

4.423 جنيه مصري للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

4.361 جنيه مصري للشراء.

4.459 جنيه مصري للبيع.

بنك البركة

4.326 جنيه مصري للشراء.

4.458 جنيه مصري للبيع.

بنك التعمير والإسكان

4.321 جنيه مصري للشراء.

4.480 جنيه مصري للبيع.