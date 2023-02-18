سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18 فبراير 2023 SAR/EGP

يعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من أهم الأسعار في مجال الاقتصاد بالنسبة للمصريين، وذلك بسبب تواجد نسبة عمالة كبيرة من المصريين في المملكة العربية السعودية في كافة المجالات، لذلك ننشر لكم السعر يوميًا من خلال موقعنا “نجوم مصرية”.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري سجل 8.13 جنيه للشراء، 8.16 للبيع.

سعر الريال في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال في بنك قناة السويس 8.10 جنيه للشراء، 8.16 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي سجل 8.08 جنيه للشراء، 8.16 للبيع.

سعره في بنك البركة

بلغ سعره في بنك البركة 7.95 جنيه للشراء، 8.16 للبيع.

السعر في بنك أبو ظبي الإسلامي

بلغ السعر سعر في بنك أبو ظبي الإسلامي: 8.14 جنيه للشراء، 8.16 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم السبت 8.10 جنيه للشراء، 8.16 للبيع.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي

سعر الريال في البنك التجاري الدولي 8.09 جنيه للشراء، 8.16 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.09 جنيه للشراء، 8.13 للبيع.

سعره في بنك سايب

بلغ سعره في بنك سايب: 8.01 جنيه للشراء، 8.16 للبيع.

السعر الريال في ميد بنك

سجل السعر في ميد بنك 7.89 جنيه للشراء، 8.17 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك الاستثمار العربي

سعر عملة السعودية في بنك الاستثمار العربي 8.11 جنيه للشراء، 8.16 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.09 جنيه للشراء، 8.13 للبيع.

سعره في بنك التعمير والإسكان

سعره في بنك التعمير والإسكان 8.13 جنيه للشراء، 8.16 للبيع.

السعر في بنك كريدي أجريكول مصر

السعر في بنك كريدي أجريكول مصر: 8.07 جنيه للشراء، 8.16 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك المشرق

سعر عملة السعودية في بنك المشرق: 8.05 جنيه للشراء، 8.16 للبيع.